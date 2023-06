Ajaccio-OM: Tudor zappe la conférence de presse après son dernier match

Dans la foulée de la défaite de l'OM à Ajaccio (1-0) samedi lors de la 38e journée de Ligue 1, Igor Tudor n'a pas souhaité se présenter en conférence de presse. Il a envoyé son adjoint.

Drôle de fin d’aventure pour Igor Tudor. Pour le dernier match de son coach croate samedi soir, l’OM s’est incliné sur la pelouse de l’AC Ajaccio (1-0), sur un but de Clément Vidal à l’occasion de la 38e journée de Ligue 1. Après le match, Tudor a refusé de se présenter en conférence de presse.

Tudor a envoyé son adjoint face aux médias

Une décision forte alors que les entraîneurs ont l'habitude de répondre aux questions des médias pour débriefer les rencontres. Lui a préféré envoyer son adjoint Hari Vukas, qui a eu bien du mal à justifier ce changement inattendu. "Je ne sais pas pourquoi Igor n'est pas venu devant la presse, je ne l'ai pas vu après le match", a-t-il simplement commenté, avant de revenir sur la défaite marseillaise, la neuvième de la saison en championnat et la troisième de suite.

"On a fait tout ce qu'on pouvait aujourd'hui. On n'a pas été très bons devant mais on a contrôlé le match. Les autres ont défendu tout le temps. Ils sont venus une fois, ils ont un coup de pied arrêté et ils ont marqué. C'est le foot. Sur les derniers matchs, les détails sont contre nous. On ne peut pas juger notre saison sur ces quelques derniers matchs. On peut être fiers de cette saison", a ajouté Vukas.

La saison se sera donc terminée très péniblement pour l'OM, qui a donné l’impression de finir en roue libre. Tudor, lui, s’en va au bout d’un exercice conclu à la troisième place de la Ligue 1, et marqué par les éliminations dès la phase de groupes de la Ligue des champions et en quarts de finale de la Coupe de France par Annecy. Son successeur n’a pas encore été annoncé par le président Pablo Longoria.