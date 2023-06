Ligue 1: Guendouzi parle de "honte" sur la fin de saison de l'OM

L'OM a conclut sa saison et la page Igor Tudor par une défaite à Ajaccio ce samedi (1-0), lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs, Marseille échoue à 11 points de Lens, deuxième. Mattéo Guendouzi a eu des mots très forts en zone mixte.

Mattéo Guendouzi a dressé un constat implacable de la fin de saison de l'OM ce samedi soir, après la défaite de l'OM à Ajaccio (1-0) en clôture de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Le milieu de terrain marseillais parle de "honte", de derniers résultats "pas dignes de l'OM", qui ont placé Marseille à la troisième place mais à 11 points de Lens.

"On a vraiment raté notre fin de saison. On ne peut pas se permettre de perdre quatre matchs sur cinq, surtout quand on est l'OM, c'est inadmissible, estime l'international français en zone mixte. Cela nous est beaucoup arrivé contre des équipes qui sont censées être moins fortes que nous, on domine, on n'arrive pas à marquer ce premier but qui va faire la différence... et derrière, tu prends un but sur coup de pied arrêté ou une frappe de l'extérieur de la surface. Cela nous arrive souvent depuis un bon petit moment maintenant. C'est vraiment dommage de terminer la saison comme ça, on avait à coeur de faire autrement. Il va falloir tourner la page et repartir vers quelque chose de nouveau dès le début de saison."



"Si on fait le bilan de la saison, il y a eu de belles choses, poursuit Guendouzi. Mais on est l'OM, on se doit d'arriver dans les deux premiers, d'aller le plus loin possible en Coupe de France, on n'a pas le droit de perdre contre une équipe comme Annecy à domicile. Il y a eu trop de points négatifs, on doit viser beaucoup plus haut. Après 38 matchs, neuf défaites. On a été deuxième pratiquement tout le championnat et tu te fais avoir sur la fin du championnat. Il nous a manqué beaucoup de choses. Il va falloir changer des choses, ce n'est pas digne de l'Olympique de Marseille."

"On ne met pas de fierté"

Le ton se fait ensuite encore plus cash: "Ce n'est pas normal d'avoir des résultats comme ça, mais au delà de ça, en tant que joueurs de l'OM, on ne met pas de fierté. On répète les mêmes erreurs, il va falloir se vider la tête et repartir sur quelque chose de nouveau. En tant que joueurs, on peut avoir honte de nous ce soir."



Quant au départ d'Igor Tudor, officialisé cette semaine, Mattéo Guendouzi appelle à "respecter sa dacision": "Surpris par le départ de Tudor? C'est le choix du coach, on n'a pas du tout été mis dans la confidence avant qu'il nous l'annonce il y a deux ou trois jours. C'est son choix, il faut savoir le respecter. Il faut savoir s'adapter, respecter sa décision et aller de l'avant avec le coach qui va arriver."