Amical: Lille finit à neuf contre Courtrai après une bagarre entre Xeka et Djalo

Juste avant la mi-temps du match entre Lille et Courtrai, Xeka et Tiago Djalo en sont venus aux mains, alors que le Portugais a beaucoup pesté en première période. Les deux Lillois ont été exclus et le LOSC a terminé le match à neuf (1-1).

Lille termine sa tournée belge de la plus mauvaise des manière. Après une victoire face à Beveren (0-2) et trois jours après une courte défaite à Luchin contre La Gantoise (0-1), les Dogues ont arraché un nul sur la pelouse du voisin de Courtrai (1-1) ce samedi. Pourtant, ce résultat nul passe au second plan au vu de la tournure des évènements.

Alors que les joueurs prenaient la direction des vestiaires à la mi-temps, Tiago Djalo et Xeka en sont venus aux mains, ce dernier étant très remonté contre son coéquipier, avant d'être séparés par Reinildo. D'après les informations de L'Equipe, les deux lillois se sont invectivés en portugais, avant de se faire exclure par l'arbitre de la rencontre.

Lucas Elsner retire un de ses joueurs

Afin de ne pas fausser la rencontre, Lucas Elsner, technicien du club belge, a décidé de retirer l'un de ses joueurs. La seconde période s'est donc jouée à neuf contre dix, et les Lillois sont allés arracher le match nul grâce à un pénalty de Yussuf Yazici dans les dix dernières minutes. Ce n'est pas la première fois que le LOSC termine en infériorité numérique durant la préparation puisqu'Agouzoul avait également pris un carton rouge face à la Gantoise.

Les Lillois vont désormais se rendre au Portugal pour effacer ce sombre épisode. Les champions de France en titre affronteront Benfica ce jeudi, puis le FC Porto dimanche prochain pour terminer sa préparation. Jocelyn Gourvennec et ses hommes ont ensuite rendez-vous avec le Paris Saint-Germain le 1er août, à l'occasion du Trophée des Champions.