Angers: Abdelli espère faire descendre Nantes en Ligue 2

D’ores et déjà relégué en Ligue 2, Angers défie Nantes à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1 le 3 juin prochain. À une dizaine de jours de ce derby, Himad Abdelli a trouvé une motivation: emmener le rival nantais "dans le trou" avec les Angevins.

Il faut bien trouver des motivations pour les dernières journées lorsqu’on est d’ores et déjà assuré de descendre en Ligue 2. Mais celle trouvée par Himad Abdelli risque de ne pas plaire aux Nantais. Alors qu’Angers se déplace sur la pelouse des Canaris le 3 juin prochain à l’occasion de la 38e journée de Liga, le milieu de terrain angevin a confié qu’il souhaitait voir le rival nantais descendre à l’échelon inférieur avec le SCO.

"On va essayer de les faire descendre avec nous si c’est possible, a confié Abdelli (23 ans) dans les colonnes de Presse-Océan. On est déjà dans le trou, donc quitte à y mettre une autre équipe, autant que ce soit le rival."

Les Nantais joueront leur survie face à Angers

A deux journées de la fin, les deux équipes des Pays de la Loire, séparées d’une centaine de kilomètres, sont pour l’instant toutes les deux virtuellement en Ligue 2. Mais, si le SCO est d’ores et déjà condamné, le FC Nantes peut toujours se maintenir.

Les Canaris, 17es et dirigés par Pierre Aristouy depuis l’éviction d’Antoine Kombouaré, n’ont qu’un point de retard sur Auxerre, premier non relégable. Alors que les Bourguignons se déplacent à Toulouse (ce samedi à 21h) et reçoivent Lens (samedi 3 juin à 21h) à l’occasion des deux dernières journées de Ligue 1, les Nantais défient quant à eux Lille à l’extérieur avant le derby face aux Angevins.