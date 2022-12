Angers: le parquet requiert un procès pour le président Saïd Chabane, mis en examen pour agressions sexuelles

Mis en examen pour agression sexuelle aggravée, le président du SCO d'Angers Saïd Chabane sera convoqué le 14 juin 2023 par le tribunal correctionnel d'Angers.

Le président du SCO d’Angers Saïd Chabane est convoqué le 14 juin 2023 devant le tribunal correctionnel d'Angers, confirme le procureur de la République d'Angers, Eric Bouillard, dans un communiqué adressé à la presse. Saïd Chabane a été mis en examen "des chefs d'agressions sexuelles commises par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions", rappelle le procureur.

Dans un communiqué, le procureur rappelle en outre que Saïd Chabane est présumé innocent et maintient qu'il "n'a pas commis les six faits" pour lesquels il est poursuivi. Six plaintes ont été déposées à son encontre, dont quatre de femmes travaillant ou ayant travaillé avec le président du SCO d’Angers.

Le président du SCO conteste les faits qui lui sont reprochés

Mis en examen au début du mois de février 2020, après le dépôt de plusieurs plaintes émanant de jeunes femmes âgées de 25 à 30 ans, le président du SCO d’Angers a de nouveau eu rendez-vous avec la justice un an et demi plus tard. Convoqué dans le bureau du juge d’instruction le 23 septembre 2021, deux nouvelles mises en examen supplétives lui avaient alors été notifiées sur la foi de nouveaux éléments ajoutés au dossier. Les témoignages recueillis par les enquêteurs avaient fait apparaître deux nouvelles victimes présumées et contraint le juge à agir. Saïd Chabane va devoir répondre des accusations qui pèsent sur lui. Le président du SCO conteste les faits qui lui sont reprochés.