Angers: "Ça appelle pas mal", Chabane s'attend à voir partir les Marocains Boufal et Ounahi rapidement

Resplendissants avec le Maroc depuis le début de la Coupe du monde, les internationaux marocains Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi retrouveront Angers, lanterne rouge de Ligue 1, à leur retour du Qatar. Peut-être pas pour longtemps, puisque le président du SCO, Saïd Chabane, s'attend à les voir partir "en juin ou en janvier", comme il l'a expliqué dans l'Intégrale Coupe du monde, sur RMC.

Une petite bulle de joie dans une saison jusque-là bien compliquée pour lui. Alors qu'Angers est lanterne rouge de Ligue 1 au terme de la première partie de saison, et que Gérald Baticle a été écarté fin novembre, le président du SCO, Saïd Chabane, peut au moins voir plusieurs de ses joueurs briller durant la Coupe du monde au Qatar. Et pas qu'un peu, puisque Sofiane Boufal (29 ans) et Azzedine Ounahi (22 ans) ont joué jusque-là un rôle majeur dans l'épopée du Maroc, qui affrontera l'équipe de France mercredi en demi-finale.

Invité ce dimanche de l'Intégrale Coupe du monde, sur RMC, le dirigeant n'a pas caché sa satisfaction. "On ne s’y attendait pas, ils vivent un rêve tout en étant éveillés, glisse Saïd Chabane. C’est exceptionnel pour eux d’abord, c’est exceptionnel pour le Maroc, et puis pour tous les pays africains, maghrébins ou même arabes. C’est le premier pays (africain) qui arrive à ce stade de la compétition, c’est une fierté pour tous les Marocains, et pour nous en tant que club que d’avoir trois bons joueurs en demi-finale. Je dis trois parce que Romain Saïss (Besiktas) a aussi été chez nous."

"On a eu une réunion cet après-midi avec le coach et le coordinateur sportif pour essayer d’envisager tous les scénarios possibles"

Si Saïss, comme Boufal, abordaient cette compétition avec un certain statut, notamment grâce à leurs années passées en Premier League, Ounahi fait lui figure de révélation, et a d'ailleurs eu droit aux compliments de Luis Enrique après la qualification obtenue face à l'Espagne.

De quoi surprendre Chabane? "Non, non, assure-t-il. C’est quelqu’un qui est pétri de talent. Quand on le regarde physiquement on se dit qu’il ne va pas aller loin mais il a un coffre, il court beaucoup, il a un toucher de ballon exceptionnel, une bonne vision de jeu. Donc non ça ne m’étonne pas ce qu’il fait en ce moment. Quand il a des espaces et qu’il arrive à s’exprimer, il fait ce qu’il veut du ballon." Ce qui, forcément, n'est pas passé inaperçu chez les recruteurs des autres clubs.

Comme souvent quand des joueurs performent dans un Mondial, Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi risquent d'être sollicités dans les prochains mois... voire les prochaines semaines. Chabane le sait, et le reconnait. "Je me dis qu'en juin ils vont partir, ou qu’en janvier ils vont partir, confie le président angevin. On se prépare à tout, on a eu une réunion cet après-midi avec le coach et le coordinateur sportif pour essayer d’envisager tous les scénarios possibles et ne pas se retrouver le bec dans l’eau si jamais ça devait arriver. (…) Vous savez bien qu’on ne peut jamais retenir un joueur qui veut partir. (...) Est-ce que ça appelle déjà ? Ça appelle pas mal."

Qu'ils restent pour finir la saison ou qu'ils partent durant l'hiver, Chabane s'attend en tout cas à voir revenir des joueurs différents. "Quelle que soit la demande ou pas, le retour va être compliqué, prévient-il. Quand vous avez vécu un tel événement, que vous allez en demi-finale de la Coupe du monde, quand vous revenez vous n’êtes pas le même. Il faut retravailler les têtes, le physique, l’environnement. Tout a changé pour eux."