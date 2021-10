Angers: les clés de la réussite de la méthode Baticle au Sco, qui défie le PSG

Quatrième de Ligue 1 après neuf journées, Angers est l’équipe surprise de ce début de saison. Le Sco va subir un test d’envergure ce vendredi au PSG (21h). Un match pour éprouver la méthode Baticle qui a convaincu les joueurs angevins

A presque un quart du championnat, Angers SCO est au pied du podium (4e place de la Ligue 1). Un classement qui ne surprend même pas le défenseur Romain Thomas. "Les résultats sont arrivés vite. Le nouveau coach [Gérald Baticle] et le staff ont réussi à fait passer un message fort tout de suite. Et il a été vite compris." A tel point qu’avant le déplacement à Paris, ce vendredi soir (21h), Angers n’a perdu qu’une seule fois (contre le voisin nantais) depuis le début de la saison. Il y a quelques mois, peu d’observateurs auraient pu imaginer un départ aussi canon. Beaucoup prédisaient même un après Stéphane Moulin (l’entraîneur historique du club parti à Caen) semé d’embûches…

"Pour les plus anciens, la venue d'un staff neuf nous a permis d’avoir un nouveau discours, estime Romain Thomas, qui a accordé un entretien à RMC Sport. Ce n’est pas la fin d’un livre, mais simplement un nouveau chapitre cette arrivée de Gérald Baticle. Il y avait une grosse excitation pour ma part. J’avais hâte de voir ce que le nouvel entraîneur allait nous proposer sur le plan technico-tactique, surtout moi, le passionné de foot que je suis." Et le défenseur central n’est visiblement pas déçu sur ce point.

Baticle, un adepte de la tactique

Depuis l’arrivée de Gérald Baticle, en provenance de Lyon, les joueurs du SCO "bouffent" du tableau noir. Au sens propre comme au sens figuré. "En stage d’avant-saison, même à table, on avait des discussions sur les consignes du nouveau coach, raconte, avec le sourire, le défenseur central, âgé de 33 ans. On était obnubilés par rapport à tout ce qu’il demandait sur les séances d'entraînement. Moi, j’avais des flashs à table… J'interrogeais des partenaires : "Toi qui es milieu de terrain, comment tu joues sur cette situation de jeu? Qu'est-ce que le coach veut sur ce type d'actions?" C'était un échange super intéressant. Après, on est un groupe très ouvert d’esprit et on cherche à comprendre tout ce qu’on nous explique."

En attendant, les joueurs angevins doivent intégrer très vite des changements au niveau "des intentions de jeu et du système tactique". "Le nouvel entraîneur nous a rabâché tout l’été des principes de jeu qu’il voulait voir, et ça rentre à un moment donné", explique celui qui sera en fin de contrat en juin prochain, mais qui joue "l’esprit libéré" sans penser à son avenir à moyen terme. Le 4-3-3 ou 4-2-3-1 de Stéphane Moulin laissent alors place au 3-5-2 de Gérald Baticle, avec les trois expérimentés Vincent Manceau, Ismaël Traoré et Romain Thomas au sein de ce trio défensif. "Dès cet été, contre des équipes d’autres championnats européens, le coach a vu que ce système répondait bien compte tenu du profil de joueurs qu’il avait. Cela nous change pour nous les défenseurs, c’est sûr, mais c’est très enrichissant." Et surtout très prolifique en termes de points pour le moment.