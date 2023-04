AS Monaco : un Mexicain de 32 ans en pôle pour devenir directeur sportif ?

Il restera cet été encore un an de contrat à Paul Mitchell mais, pour des raisons notamment familiales, l’Anglais ne poursuivra pas l’aventure sur le Rocher. Carlos Avina, en poste au Cercle Bruges, club filiale de l’AS Monaco, semble être le favori pour lui succéder.

Depuis plusieurs semaines, Paul Mitchell, l’actuel directeur sportif du club de la Principauté, a acté son départ. Après trois ans en poste, l’Anglais va quitter l'AS Monaco avec le sentiment du devoir accompli. Si l’armoire à trophées n’a pas été garnie sous son mandat, il a néanmoins restructuré le club, de la formation aux professionnels, tout en resserrant l'effectif de l’équipe première. L’une de ses dernières missions est désormais de trouver son successeur.

Pour cela, il s’appuie sur les conseils de sa garde rapprochée et notamment de l'entraîneur Philippe Clément. Comme révélé par nos confrères de getfootballnewsbene, l’option Carlos Avina, en poste au Cercle Bruges, est prise très au sérieux par les décideurs monégasques.

Le choix de la continuité

Habitué à faire l’ascenseur entre la Jupiler League et la D2, le club satellite de l’ASM depuis 2017 s’est stabilisé dans l’élite du football belge. Dixième la saison passée, le Cercle est à la même position à deux journées de la fin du championnat et peut encore espérer une qualification en phases finales. Directeur sportif du club depuis l’été 2020, Carlos Avina n’y est pas innocent. L'ancien de l’America Mexico a bâti, à l’aide de la data, une jeune équipe tournée vers l’avant avec un important volume de jeu. Peu ou prou ce qu’il se fait actuellement en Principauté.

Une transition souhaitée en douceur

Fini l’époque où l’ASM envoyait ses indésirables en prêt en Belgique, les deux clubs travaillent en étroite collaboration. Ils se retrouvent lors de leurs stages de préparation comme ce fut le cas l'hiver et l’été dernier. La passerelle entre les deux clubs est plus naturelle et Philippe Clément, en conférence de presse avant la réception de Strasbourg, a reconnu que Paul Mitchell souhaite la meilleure transition possible avec le prochain directeur sportif de l’AS Monaco: "Il est très motivé pour trouver un successeur. Il veut partir en laissant le poste à quelqu’un de prêt. Ça peut être aussi une possibilité qu’ils travaillent ensemble pendant plusieurs mois, comme ça on ne parlera pas de fin de cycle." Cela tombe bien, tous ces hommes se connaissent déjà très bien.

La Belgique au pouvoir à l’AS Monaco

Si le club de la principauté est toujours la propriété, à 66%, de Dmitri Rybolovlev, il est loin le temps où le Russe était parlé à plusieurs étages du centre d'entraînement de l’AS Monaco. Vadim Vassiliev ou encore Oleg Petrov ont quitté le navire laissant place à d’autres décideurs. Parmi eux, Ben Lambrecht, directeur général du club depuis l’hiver dernier. Poste qu’il occupait avant cela au… Cercle Bruges. Pascal De Maesschalk, directeur du développement des jeunes, est également un ancien du Cercle. Un contexte qui faciliterait l’intégration d’Avina qui les a côtoyés à plusieurs reprises. Autre Belge en poste, Philippe Clément. L'entraîneur de l’ASM entretient d’ailleurs déjà de bons contacts avec Carlos Avina.

Une arrivée avec un joueur dans les valises?

"Philippe Clement a été impressionné par Jesper et le voudrait dans son noyau", racontait Carlos Avina en décembre dernier à nos confrères du Nieuwsblad. Des propos au sujet de Jesper Daland, défenseur norvégien de 23 ans, dont l’arrivée sous le maillot Rouge et Blanc ne fait plus trop de doutes. L'entraîneur monégasque a bien pu l’observer durant le stage hivernal à Benidorm auquel le roc défensif du Cercle Bruges a participé avec l’ASM. Jesper Daland a même été titulaire lors d’un match amical contre la Fiorentina (1-1). L'international espoir avait été recruté à l'été 2021 pour 1,2 million d'euros par Carlos Avina. Il évoluait encore en Norvège sous les couleurs de l'IK Start. Dénicher des talents puis les développer pour les valoriser, cela ressemble en tout cas fortement à l'actuel projet monégasque.