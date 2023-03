Monaco: après avoir annoncé son futur départ, Mitchell pourrait rebondir chez Ineos

Paul Mitchell a confirmé jeudi son futur départ de l’AS Monaco mais le directeur sportif ne manquerait pas d’opportunités pour rebondir. Le dirigeant se retrouve déjà associé avec le groupe Ineos et pourrait même devenir l’un des nouveaux patrons du sportif à Manchester United en cas de rachat.

Arrivé à Monaco pendant l’été 2020, Paul Mitchell a notamment contribué aux arrivées de l’entraîneur Philippe Clement ou de certains joueurs-clés de l’équipe comme Breel Embolo, Vanderson ou encore Krépin Diatta et Axel Disasi. Mais après un peu plus de deux ans et demi, le directeur sportif anglais a annoncé son futur départ.

"J’ai passé beaucoup de temps loin de chez moi et de mes proches ces dernières années, a confirmé le dirigeant monégasque dans un entretien accordé jeudi au journal Nice-Matin. J’ai le sentiment que la mission que j’avais, qui était de reconstruire le projet sportif, est remplie."

Un rebond à Manchester United?

Paul Mitchell a fait la promesse aux supporters de l’ASM de ne pas s’en aller comme un voleur. Pas question pour lui de filer à l’anglaise sans avoir identifié le profil capable de lui succéder comme directeur sportif au sein du club du Rocher. De la même manière, l’ancien dirigeant de Leipzig et de Tottenham a assuré qu’il aiderait l’actuel quatrième de Ligue 1 à réaliser "le meilleur mercato possible" avant de s’en aller pour de nouvelles aventures.

Mais si l’Anglais a aussi rappelé qu’il ne fallait pas toujours donner trop d’importance aux rumeurs publiées dans les médias, son nom se retrouve encore au cœur de l’actualité en Premier League. Au lendemain de l’annonce de son futur départ de Monaco, Paul Mitchell a été associé à Manchester United par le quotidien The Independent.

Candidat au rachat de Manchester United, le groupe Ineos de Sir James Ratcliffe aurait ainsi ciblé l’actuel directeur sportif de l’ASM pour intégrer l’organigramme des Red Devils.

Si le poste éventuel de Paul Mitchell du côté d’Old Trafford n’a pas été clairement défini, le Britannique de 41 ans s’est forgé une sacrée réputation outre-Manche en matière de recrutement. La seule chose certaine est que, du côté des supporters monégasques, on espère ne pas le voir débarquer à l’OGC Nice, le rival azuréen appartenant déjà au groupe Ineos.