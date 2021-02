ASSE: le rappeur Jay-Z mise sur un jeune espoir des Verts

La société du rappeur américain Jay-Z, Roc Nation Sports, qui gère la carrière des sportifs de haut niveau, s'intéresse depuis peu aux jeunes espoirs du football européen. Et elle en a déniché un à Saint-Etienne.

Un jeune joueur de l’ASSE, Noham Abdellaoui, a tapé dans l'œil de … Jay-Z, ou plutôt de sa société. C’est Le Progrès qui nous en informe dans son édition du jour. Le rappeur américain, via sa société de conseil sportif, Roc Nation Sports, s’intéresse de près aux espoirs du football européen. Leur but? "Recruter des joueurs à forts potentiels après avoir mené une enquête sur l’environnement affectif du joueur, et évidemment sur ses capacités footballistiques et sa marge de progression. Nous ciblons les meilleurs joueurs français dans leurs catégories d’âge certes, mais aussi des sportifs qui veulent changer la donne", indique au Progrès, Alan Redmond, Head of football chez Roc Nation Sports.

Deux jeunes de l'OM ont rejoint les rangs de Roc Nation Sports

Non content de s’implanter aux Etats-Unis et en NBA, Jay-Z a souhaité récemment étendre son empire à l’Europe du football, un marché auquel il s’est attaqué en approchant les stars, le haut du panier. Kevin De Bruyne, Marcus Rashford, Romelu Lukaku… Spécialisée dans la gestion des intérêts et de l’image des sportifs de haut niveau, l’entité présidée par Jay-Z a d’abord souhaité collaborer avec ce type de joueur, avant d’agrandir ses perspectives et d’élargir son horizon, jusqu’à cibler les pépites du football européen, en France notamment. L’ASSE disposant de l’un des meilleurs centres de formation en France, il n’est pas illogique que la société du rappeur américain Jay-Z se soit arrêtée dans le Forez.

Noham Abdellaoui n’est pas le seul joueur évoluant dans l’Hexagone, à avoir suscité l’intérêt de Roc Nation Sports. L’international algérien U17, convoqué à deux reprises avec les Fennecs, a rejoint d’autres joueurs français (il est binational) issus du centre de formation de l’Olympique de Marseille: Ilyes Zouaoui et Aylan Benyahia.