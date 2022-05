Barrage L1/L2: Auxerre arrache le nul contre Saint-Etienne, tout se jouera au retour dimanche

En quête d'une place en Ligue 1, l'AJ Auxerre et l'AS Saint-Etienne se quittent sur un match nul 1-1 au stade de l'Abbé Deschamps. Une égalisation accrochée en toute fin de match par les locaux et qui laisse le suspense entier pour le match retour dimanche. Avec un petit avantage pour Saint-Etienne en raison de la règle du but à l'extérieur.

Tout se jouera à Geoffroy Guichard. L'AJ Auxerre et l'AS Saint-Etienne se quittent ce jeudi sur un match nul 1-1 au stade de l'Abbé Deschamps, grâce à une égalisation grattée in-extremis par Gaëtan Perrin à la 87e minute. Les gagnants de cette soirée sont tout de même les hommes de Pascal Dupraz, puisque le but à l'extérieur compte double en cas d'égalité lors de ces barrages. Un match nul 0-0 dans le Chaudron dimanche suffirait donc aux Verts pour se maintenir en Ligue 1.

Un but précoce pour les Verts

En première période, les Verts ont offert une leçon d'efficacité à l'équipe de Furlan, qui peut se vanter d'avoir eu la possession, mais rentrant aux vestiaires avec l'avantage au compteur. Pourtant si Zaydou Youssouf se révèle finalement être le sauveur de l'équipe, il aurait pu s'en faire le fossoyeur dès le coup d'envoi, lorsqu'il offre un bon coup franc à Auxerre suite à une mauvaise intervention (4e). Mais si Auxerre s'empare vite du contrôle du ballon, ce sont bien les Stéphanois qui se montrent les plus dangereux et sont sur le point d'ouvrir le score dès la 10e minute.

La climatisation du stade l'Abbé Deschamps n'arrivera que quatre minutes plus tard, lorsque Zaydou Youssouf envoie une superbe frappe enroulée au fond des filets de Donovan Léon, au terme d'une très belle contre attaque (1-0, 14e). Les Verts inscrivent un but très important pour la suite, puisque la règle du but à l'extérieur comptant double prévaut lors de ces barrages de Ligue 1.

Auxerre dominateur mais pas assez efficace

Pourtant l'AJ Auxerre n'abdique pas, et contraint Bernardoni à faire des miracles face à Autret, qui enchaîne les occasions (25e et 27e). Deux frappes qui réveillent l'AJA qui va prendre le contrôle du restant de la première période, avec notamment une très belle reprise de volée de Gauthier Hein qui manque le cadre de peu (44e).

De retour des vestiaires, l'AJA Auxerre continue de mener la rencontre, mais se heurte à certains faits de jeu, que l'équipe estime défavorable. Les hommes de Furlan réclamaient entre autre une main stéphanoise dans la surface. Une décision checkée à la VAR, qui ne bronche pas non plus, mais qui agace dans les rangs auxerrois. Dans la foulée Autret reprend sa course en avant et manque le cadre pour seulement quelques centimètres sur une frappe à l'entrée de la surface (57e).

Saint-Etienne finit par craquer

Auxerre pousse, voit tout son public se casser la voix. Enchainant les erreurs défensives, les Auxerrois se mettent finalement en danger et voient Trauco (60e), Khazri (67e) puis Camara (73e) manquer le cadre de peu. Dans une seconde période pleine de tension, l'ASSE prend l'ascendant physique, et les Auxerrois peinent à mener des contres suffisamment tranchants. Les esprits s'échauffent même, lorsque l'arbitre ne siffle ni une faute sur Khazri, ni sur Charbonnier dans la surface.

Profitant des jambes fraîches des remplaçants, l'AJ Auxerre enchaîne finalement les occasions, sans réussir à vraiment concrétiser. Les hommes de Furlan pourront compter sur Gaëtan Perrin, coupable d'un certain nombre de loupés, pour enfin égaliser sur le fil. L'attaquant formé à l'OL vient marquer un but similaire à celui de Youssouf, avec un bon contrôle à l'entrée de la surface et une frappe sèche plein axe qui cloue Bernardoni sur place (1-1, 87e). Les Auxerrois sont même proches de doubler la mise en toute fin de match, mais quittent l'ASSE avec ce match nul. Tout sera décidé ce dimanche à Geoffroy Guichard.