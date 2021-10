Bordeaux: Alain Roche quitte officiellement le club

Arrivé en août 2020 en même temps que l’ex-entraîneur Jean-Louis Gasset, Alain Roche, qui occupait depuis le rôle de directeur sportif, a officiellement quitté les Girondins de Bordeaux ce mercredi. Un départ qui semblait inéluctable depuis l’arrivée de Gérard Lopez à la présidence du club.

Depuis plusieurs semaines, il n’y avait plus vraiment de doutes sur le fait de voir le directeur sportif des Girondins de Bordeaux être démis de ses fonctions. C’est désormais chose faite avec l’officialisation par le club du départ d’Alain Roche, arrivé au club en août 2020. Avec l’arrivée de Gérard Lopez à la présidence du club, et celle d'Admar Lopes dans une fonction de directeur technique, il n’était qu’une question de temps avant que les deux parties ne décident de se séparer: "Je vais quitter le club, je ne suis pas quelqu’un qui va s’accrocher coûte que coûte à son poste comme d’autres depuis dix ans. J’étais venu pour un boulot précis, je ne le fais plus donc je m’en vais. Et c’est tout à fait normal, il y a un nouveau propriétaire et il vient avec ses hommes", avait déclaré Alain Roche auprès de 20 minutes en septembre dernier.

Un goût d’inachevé

Avec le refus des précedents propriétaires (King Street) d'injecter de l'argent dans le club, Alain Roche n’a jamais pu profiter d’une bonne enveloppe lors des différents mercatos. Mis de côté par les nouveaux dirigeants bordelais, Alain Roche n’aura finalement jamais pu "rendre au club tout ce qu’il lui a apporté" comme l’avait mentionné un proche de l’ancien défenseur lors de son retour à Bordeaux.

Le club a tenu malgré tout à lui délivrer un dernier message: "Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. Ancien joueur et dirigeant du club, nous espérons le revoir au Haillan ou au Matmut Atlantique au soutien d’un club qui lui est cher. L’occasion pour nous de le remercier chaleureusement pour son travail et son investissement au quotidien au sein du club."