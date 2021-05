Bordeaux: la communion des joueurs avec les supporters après la victoire contre Rennes

A la lutte pour le maintien, Bordeaux a pris un petit bol d'air en s'imposant ce dimanche face à Rennes (1-0), lors de la 35e journée de Ligue 1. Tandis que le club traverse une grave crise institutionnelle, les joueurs ont pu célébrer la victoire avec les supporters près du stade.

Aux images de colère des derniers jours succèdent ce dimanche des images de joie, après la victoire des Girondins face à Rennes (1-0), dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Les supporters de Bordeaux s'étaient réunis avant la rencontre, près du stade, pour manifester leur soutien au groupe dans la lutte pour le maintien... soutien en forme de pression aussi pour sauver le club.

Les joueurs sont sortis voir les supporters

Alors que les Girondins traversent une grave crise institutionnelle - avec le retrait de l'actionnaire King Street et la recherche d'un repreneur - les joueurs de Jean-Louis Gasset sont venus à la rencontre des fans réunis près de l'enceinte bordelaise, après le match.

Des chants à gogo, de la joie, quelques fumigènes... de belles images de communion, comme si le plus dur était fait pour l'équipe, dans la course au maintien. Avant les résultats des matchs de 15h, Bordeaux est 15e du classement. L'unique but contre Rennes a été marqué par Mara (11e), dans un match joué à 11 contre 10 après le carton rouge de Nzonzi à la 8e minute.