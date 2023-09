Brest – Rennes : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce samedi après-midi, la Ligue 1 Uber Eats est de retour. Pour la deuxième affiche au programme, Brest accueille Rennes. Lumière sur comment suivre cette rencontre.

Pour suivre cette affiche entre Brest et Rennes, rendez-vous est pris ce samedi 2 septembre dès 17 heures sur les antennes d’Amazon Prime Vidéo.

Comme c’était déjà le cas l’an dernier, Amazon reste le diffuseur principal de la Ligue 1 Uber Eats en France avec 7 des 9 rencontres au programme.

Derby breton au programme

243 kilomètres. C’est la distance qui sépare Brest et Rennes. 1 point, c’est le gap entre les deux équipes avant cette nouvelle journée. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les deux équipes ont plutôt bien démarré cet exercice 2023 / 2024. Après 3 journées disputées, Rennes est sixième du classement avec 5 unités au compteur pour un bilan d’une victoire pour deux matchs nuls. En ouverture, Rennes s’est imposé à domicile face à Metz sur le score de 5 buts à 1 avant de concéder deux fois le match nul, face à Lens (1-1) puis face au Havre. De son côté, Brest a encore mieux démarré et affiche 6 points en deux journées. Après avoir renversé Lens lors de la première journée et arraché la victoire face au Havre, les Bretons ont concédé leur première défaite lors de la troisième journée face à Marseille (2-0).

Comment suivre Brest – Rennes ?

Suivre cette affiche entre Brest et Rennes nécessite un abonnement aux offres d’Amazon. Et pour suivre la rencontre, il est d’abord nécessaire d’être abonné à Amazon Prime, un service facturé 6,99 euros par mois. Après avoir souscrit à cette offre, vous pourrez vous abonner au Pass Ligue 1, pour 14,99 euros par mois ou 99 euros par an. Sachez que pour l’un ou l’autre de ces abonnements, il est possible de vous désabonner à tout moment. En passant par le Pass Ligue 1, vous pourrez suivre 7 des 9 rencontres de Ligue 1 Uber Eats à chaque journée.

