"Ça ne s'est pas passé comme nous le pensions..." Le message de Neymar à son "frère" Lionel Messi

Sur son compte Instagram ce vendredi, Neymar a salué son "frère" Lionel Messi, qui a disputé ce samedi son dernier match avec le PSG. Le Brésilien a reconnu que l'expérience au cours des deux saisons ne s'était pas passée comme les joueurs auraient pu le penser.

Un message pour un "frère". Ce dimanche, au lendemain du dernier match de Lionel Messi avec le PSG, Neymar a salué le départ de son coéquipier argentin, qui partira libre en cette fin de saison. Ce samedi, au Parc des Princes pour une rencontre face à Clermont, le septuple Ballon d'or a été sifflé par ses supporters, ce qui sera donc le point final de son aventure de deux saisons en France.

"Je t'aime"

"Mon frère... Ca ne s'est pas passé comme nous le pensions mais nous avons tout essayé", a écrit sur Instagram la star brésilienne, blessée depuis plusieurs mois. "Ce fut un plaisir de partager deux ans de plus avec toi. Bonne chance pour ta nouvelle étape et sois heureux. Je t'aime", a ajouté le numéro 10 du PSG, au lendemain de l'officialisation du départ de Messi.

Neymar sur Messi via Instagram © Capture

Présent au PSG depuis 2017, Neymar avait retrouvé Lionel Messi en août 2021. Les deux hommes portaient le même maillot du FC Barcelone entre 2013 et 2017, avec un titre en Ligue des champions à la clé en 2015. Depuis leur aventure commune au PSG, le club n'a remporté que trois trophées avec la Ligue 1 à deux reprises et le Trophée des Champions.

Quelques minutes après le message de Neymar, Lionel Messi a répondu au Brésilien sur Instagram: "Merci Ney ! Au-delà de tout cela, nous avons pris plaisir à rejouer ensemble et à partager le quotidien. Je te souhaite le meilleur. En plus d'être un crack, tu es une belle personne et c'est ce qui compte au final. Je t'aime beaucoup."

Au total, Lionel Messi aura disputé 75 matchs sous le maillot du PSG mais son passage ne laissera pas un souvenir impérissable. Quant à Neymar, plutôt ovationné par le Parc des Princes samedi lors de la cérémonie du titre, son avenir reste encore incertain. Ces derniers jours, le Brésilien a été lié à un départ, avec un intérêt notamment de Manchester United.