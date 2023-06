PSG: "Il peut encore donner beaucoup", Donnarumma veut que Galtier reste à Paris

Le PSG a remporté son 11e titre de champion de France cette saison. L'ambiance était délètère samedi au Parc des Princes après la défaite concédée contre Clermont avec notamment de nombreux sifflets envers Lionel Messi, Neymar et Christophe Galtier. En zone mixte, Gianluigi Donnarumma a soutenu ses coéquipiers et a exprimé sa volonté de poursuivre l'aventure parisienne avec l'entraîneur parisien.

A l'issue de la défaite du PSG contre Clermont ce samedi au Parc des Princes (2-3), les supporters parisiens ont manifesté une animosité rare contre Christophe Galtier et certains joueurs du club de la capitale. Lors de la célébration du 11e titre de champion de France du PSG, plusieurs joueurs ont été sifflés ainsi que le staff technique parisien.

Une ambiance morose avec en prime Christophe Galtier, qui a séché la suite de la célébration du 11e titre, en retournant rapidement dans les vestiaires, tout comme Lionel Messi et Neymar. Si l'avenir de Lionel Messi et de Sergio Ramos est désormais scellé, le PSG va devoir régler rapidement d'autres dossiers. A commencer par celui de l'entraîneur. En effet, comme annoncé par RMC Sport, les chances de voir Christophe Galtier rester sur le banc parisien l'année prochaine deviennent de plus en plus minces.

"J'espère qu'il va rester, c'est un grand entraîneur et je veux faire beaucoup de saisons avec lui"

L'ancien coach du LOSC, dont l'avenir devrait être réglé dans les prochains jours, peut compter sur un soutien de poids au sein du vestiaire parisien. En zone mixte, Gianluigi Donnarumma a apporté son soutien à Christophe Galtier : "Sincèrement, les sifflets (à Messi et Galtier, NDLR) on n'y a pas fait attention, ça faisait seulement plaisir de faire la fête. Les supporters ont toujours été derrière nous, même dans les défaites, c'est ça le plus important. Galtier va-t-il rester ? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Moi j'espère que oui parce que c'est un grand entraîneur, il peut encore donner beaucoup, je suis très heureux d'avoir fait une saison avec lui et j'espère en faire encore beaucoup. Les réactions de supporters, je comprends, nous avons perdu trop de matches, quatre à la maison (en L1), cela ne doit pas arriver. Cette année il nous a manqué un peu de mental."

Dans les prochains jours, Christophe Galtier sera fixé sur son avenir. Le contrat du coach parisien expire en juin 2024 et le coach du PSG peut, au moins, compter sur le soutien de l'un de ses joueurs cadres. En attendant, ou pas, celui de sa direction dans les jours suivants.