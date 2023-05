EN DIRECT - Mercato: la réponse évasive de Franck Haise sur son avenir

Le président de Naples Aurelio De Laurentiis a annoncé à l'émission de télévision italienne Che tempo che fa ce que tous les supporters du Napoli redoutaient, à savoir le départ de Luciano Spalletti. Le technicien italien ne sera plus sur le banc du champion d'Italie la saison prochaine. "Spalletti est un homme libre. Il m'a dit qu'il avait fait le maximum, qu'un cycle se terminait et qu'il avait besoin d'une année sabbatique. On doit être généreux dans la vie. Il nous a beaucoup donné, je le remercie. Et c'est juste qu'il continue de faire ce qu'il aime. Il nous a tant apporté et je le remercie."

