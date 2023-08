Calendrier Ligue 1 : où voir les matchs de la saison 2023 - 2024 ?

Après deux mois et demi d’absence, la Ligue 1 Uber Eats fait son grand retour. Dans cet article, on fait le point sur comment suivre les rencontres de la nouvelle saison.

Le 11 août prochain, la Ligue 1 Uber Eats fait son grand retour sur les pelouses françaises. Avec quelques changements au programme. A commencer par le nombre de clubs.

Si jusqu’à la saison dernière, la Ligue 1 Uber Eats comprenait 20 clubs, ils ne sont plus que 18 pour ce nouvel exercice. Une réduction du nombre de clubs qui permet d’alléger le championnat avec 34 journées programmées au lieu de 38 et 9 rencontres par journée au lieu de 10. Pour cette nouvelle édition, le PSG, tenant du titre, sera de nouveau le favori pour décrocher le titre en fin de saison. Mais Lens, deuxième l’an dernier ou Marseille, troisième espèrent faire vaciller l’ogre parisien. D’autres clubs comme Lyon ou Monaco, décevants l’an dernier espèrent profiter de cet exercice sans Coupe d’Europe pour se rapprocher du podium en fin de saison. Comme chaque année, la lutte pour le maintien sera aussi l’un des gros pourvoyeurs de suspens.

Ligue 1 : où voir les matchs pour la saison 2023 - 2024 ?

On prend les mêmes et on recommence. Si le football professionnel habitue parfois le téléspectateur à une valse des diffuseurs, la Ligue 1 Uber Eats échappe à cette règle pour cette saison 2023 / 2024.

Pour suivre l’intégralité de la saison, tout se passera à nouveau sur Amazon Prime et CANAL+. Si l’an dernier, Amazon Prime diffusait 8 des 10 rencontres, le groupe en proposera 7 sur 9 pour cette nouvelle saison. Pour les journées programmées le week-end, Amazon Prime Vidéo propose à nouveau la rencontre du vendredi soir à partir de 21 heures mais aussi le match du samedi après-midi à 17 heures. Le dimanche, vous pourrez retrouver l’affiche de 13 heures ainsi que le multiplex et les trois rencontres au programme à 15 heures sur Amazon Prime Vidéo. Enfin, pour clôturer la journée en beauté, Amazon Prime Vidéo diffusera également LE match de la journée, programmé le dimanche en prime time à partir de 20 heures 45. Au cours de ces rencontres, les plus grosses écuries s'affrontent. De son côté, CANAL+ qui diffusait déjà deux rencontres l’an dernier, conserve le même lot. La chaîne cryptée propose ainsi la rencontre du samedi à 21 heures en plus de l’avant dernière rencontre de chaque journée du week-end, le samedi à partir de 17 heures 05. Comme c’était déjà le cas l’an dernier, si vous souhaitez suivre l’intégralité des rencontres, il faudra donc opter pour un abonnement à Amazon et CANAL+.

Streaming Ligue 1 : quel abonnement prendre pour voir les matchs ?

Pour suivre les rencontres diffusées sur Amazon, il faudra opter pour le Pass Ligue 1. C’est grâce à ce Pass, disponible depuis Prime Vidéo que vous pourrez accéder à 7 des 9 rencontres à chaque journée. Le Pass Ligue 1 est accessible cette année au prix de 14,99 euros par mois et sans engagement de durée. Pour la version avec engagement, il faudra débourser 99,99 euros à l’année. Mais avant de pouvoir acheter le Pass Ligue 1, il est nécessaire d’être abonné à Amazon Prime, le seul abonnement permettant d’accéder à Prime Vidéo. Cet abonnement à Prime est disponible dès 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par mois pour celles et ceux qui opteront pour l’abonnement annuel. Pour suivre les deux rencontres programmées sur CANAL+ à chaque journée, le groupe propose en ce moment une offre en édition limitée. Pour 22,99 euros par mois pendant 12 mois puis 32,99 euros par mois les échéances suivantes et avec un engagement de 24 mois, vous pourrez accéder à 100 % des diffusions du groupe. Idéal pour suivre la Ligue 1 Uber Eats mais aussi d’autres compétitions sportives comme la F1 ou encore le Top 14 de rugby.

