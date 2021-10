Cinq anciens joueurs de Ligue 1, dont un international français, attaquent Panini en justice

Selon Le Parisien, cinq ex-joueurs de Ligue 1 assignent en justice la société Panini France pour l’exploitation de leur image dans les fameux albums de vignettes autocollantes.

C’est un match peu banal qui va se jouer prochainement au tribunal. Selon Le Parisien, cinq joueurs français, qui ont évolué en Ligue 1 au cours de ces quinze dernières années, ont attaqué en justice la société Panini France. Si ces ex-joueurs, parmi lesquels un international français, ont tenu à garder l’anonymat, ils réclament entre 50.000 et 500.000 euros de dommages et intérêts liés au préjudice moral de l’exploitation de leur image dans les fameux albums de vignettes autocollantes. Les audiences devraient débuter le 19 janvier mais l’affaire ne devrait pas être jugée sur le fond avant la fin de l’année 2022.

Ils contestent la charte du football de l'UNFP

Ces joueurs ont-ils le droit de réclamer leur part de profit à la société fondée en Italie ? La réponse est oui selon leur avocat qui conteste le principe de la charte du football français selon laquelle l’UNFP, le syndicat des joueurs, permet d’utiliser l’image collective et individuelle des joueurs mais uniquement pour des supports qui regroupent plusieurs joueurs de plusieurs clubs différents.

"La charte du football professionnel ne peut s’apparenter à une autorisation consentie par le joueur ou le club, d’autant plus qu’ils n’en sont pas signataires (individuellement, les organisations collectives l’ont signée), indique Me Elie Dottelonde au Parisien. Elle ne précise pas, non plus, la contrepartie, le support ou les limites géographiques de cette cession de droit à l’image qui constituent pourtant des clauses indispensables à une telle autorisation."