Daniel Riolo: "Le PSG et sa révolution de papier…"

Regards sur les premiers pas du PSG 2022/23 après la fin de la préparation marquée notamment par une tournée au Japon.





Je ne sais pas, plus, si on a réellement parlé de "révolution" au PSG. Le mot est tellement galvaudé et mal utilisé que même pour un changement de confiture au petit déj', on parle de révolution. Mais une chose est sûre, on nous avait annoncé de grands changements. Ce qui peut sembler surprenant puisqu’il paraît que ceux qui critiquaient le club "exagéraient" ! On en fait toujours trop avec le PSG et ses stars. Messi et Neymar n’avaient pas fait une si mauvaise saison. Ramos, oui, bon allez d’accord mais il avait du être utile dans le vestiaire, non ? C’est pas ça la version officielle ? Messieurs Marquinhos, Verratti, les offusqués du micro qui ne comprenaient pas comment les supporters pouvaient faire grève ! "Comment osent-ils" s’agaçait le 'petit hibou' tout étourdi et semblant tombé de son nid.



Pourtant, la sentence est tombée. De la bouche du géant de papier : "Fini le bling-bling", clame en juin le président ! De retour de chez Castorama avec son râteau à la main, il finit par écouter son nouveau conseiller en chef, Luis Campos. Le bras armé de la révolution sera Christophe Galtier. Niveau bling bling, on ne nous a pas menti. On est passé de Dior à Celio en un mois. Mais pourquoi pas ? Après tout, j’ai toujours pensé que les coaches du PSG avaient peu à voir avec les réussites ou déceptions de ces dernières années. Le club est tellement mal géré sportivement que le coach récupère finalement en bout de chaîne tous les manquements.

Mais tout va changer nous dit-on. Il paraît qu’un psy va venir au soutien du groupe. Curieux car le PSG a toujours vendu l’idée que les "ratés" en LDC étaient surréalistes, tombés du ciel ou je ne sais quoi. A peine nommé sur le banc, Galtier avait même repris cette idée.



C’est comme pour Neymar. La star a pris un savon mémorable et a perdu son grotesque statut d’intouchable. Du coup, il est obligé de dire partout qu’il va faire une grande saison. Ah bon, mais tout le monde disait qu’il avait toujours été excellent, non ?





En gros la com’ du PSG, c’est d’affirmer que tout ce que disent les journalistes est bidon, mais de concrètement leur donner raison. On va faire tout ce qu’ils disent et pas ce qu’on dit semble être la nouvelle devise. Une com’ qui d’ailleurs va maintenant être gérée par un ex-journaliste, proche de Mbappé. Qu’il se rassure il ne pourra jamais faire pire que son prédécesseur !



Mais après tout tant mieux. La prise de conscience est claire, salutaire et incontestable. Derrière toutes les intentions, il va y avoir des actes, n’est-ce pas ? Ça a commencé par la discipline et la rigueur. Ah la belle affaire. Comme un vulgaire club de bas de tableau qui change de coach pour éviter la descente, on serre les boulons. Et moi qui pensais qu’au PSG on frisait avec l’excellence. On va maintenant prendre le petit déj' et le déj' ensemble !!! Sacrée révolution ! 10 ans d’errements pour arriver à ça ! Et pas de téléphone pendant les repas ! C’est pas Christophe Galtier, c’est Pancho Villa qui est arrivé au club !



Sinon le PSG a joué trois matches de promo au Japon. Pour l’instant ça ressemble à : défense centrale à 3, les 3 stars devant et le flou ailleurs. Verratti et Vitinha vont vraiment former le milieu ?? Avec deux mecs sur les côtés et les 3 devant ? J’y crois pas une minute. Avec cette compo, c’est fin de saison au mois de mars. Si ça doit vraiment joué comme ça, il faudra un autre profil à côté de Vitinha. Quant à savoir si les 3 devant peuvent jouer ensemble et viser la LDC, là on revient aux vieux débats de la saison dernière et ce n’est pas franchement rassurant. Il est encore très tôt et la saison n’a pas commencé donc restons calme et soyons au moins heureux d’une chose : Ils prennent le petit déj' ensemble !