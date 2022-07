Gamba Osaka-PSG: Galtier lance un avertissement après la prestation défensive de son équipe

Après la large victoire du PSG ce lundi en préparation face au Gamba Osaka (6-2), Christophe Galtier a toutefois relevé quelques erreurs défensives qu'il compte travailler pour les prochains matchs.

Christophe Galtier se veut perfectionniste. Après sa quatrième victoire à la tête du PSG ce lundi en préparation face au Gamba Osaka (6-2), le coach du PSG était globalement satisfait de la prestation de ses hommes, même si les deux buts encaissés l'ont laissé un peu amer.

"Nous avons concédé deux buts, ce sont deux buts de trop. Même si nous avons un écart conséquent de buts, je voudrais qu'on soit difficile à battre. C'est un axe de travail conséquent, a-t-il confié en conférence de presse. Agacé, ce n'est pas le terme. Sur le deuxième but, il faut que l'on soit plus structuré et pas désordonné. On n'était pas dans le bon timing, on n'arrivait pas à se replacer. J'insiste que c'est un axe de travail important, il faut montrer un visage plus dur pour les futurs matchs."

>> Revivez PSG-Gamba Osaka

Un jeu axé sur l'offensive

À l'approche du Trophée des champions, qui se jouera dimanche face à Nantes (20 heures), Christophe Galtier a rappelé que son équipe était tournée vers l'offensive. "Nous allons encore travailler avec du rythme et de l'intensité, faire en sorte de corriger ce qui ne va pas. Même si on ne veut pas trop concéder d'occasions et encaisser des buts, l'ADN de mes joueurs est de jouer, de prendre des risques et d'attaquer le plus possible. On ne va pas changer ça."

En quatre rencontres, les Parisiens ont encaissé trois buts et en ont marqué treize. Ce lundi, Gianluigi Donnarumma est allé chercher deux fois le ballon au fond de ses filets, alors que la défense à trois a montré quelques signes de faiblesse sur les ballons en profondeur. Des défauts qu'il faudra corriger lors du Trophée des champions et pour la reprise du championnat, prévue le 6 août face à Clermont.