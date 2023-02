Diffusion OM - PSG en direct : où voir le match de Ligue 1 en direct ?

L’OM reçoit le PSG ce dimanche soir pour le dernier match de la 25e journée de championnat. Les Phocéens ont l’occasion de revenir à quelques points de la première place. Ici, on vous explique où voir le match de Ligue 1 OM – PSG en direct !

Amazon Prime Video diffuse le match OM – PSG ce dimanche à 20 heures 45, via la chaîne Prime Video et Le Pass Ligue 1. L’OM et le PSG sont au coude à coude dans le classement. Les Phocéens détiennent la seconde place du tableau avec 52 points, grâce aux récentes victoires face à Clermont (0-2), et Toulouse (2-3).

Du côté de Paris, Neymar est forfait pour le Classico, et les titularisations de Nuno Mendes et d’Achraf Hakimi sont incertaines. Ainsi, avec seulement 5 points d’avance sur l’OM, le prochain titre du PSG se trouve menacé. Par ailleurs, Christophe Galtier et ses joueurs sortent de trois défaites en quatre matchs. En effet, le Paris Saint-Germain a été éliminé de la Coupe de France, battu en Ligue des Champions par le Bayern (0-1), et par Monaco en Ligue 1 (3-1). La série noire s’est arrêtée dimanche dernier, avec la victoire de Paris face au LOSC (4-3). Ainsi, pour cette troisième confrontation entre l’Olympique de Marseille et le Paris SG cette saison, l’enjeu est de taille. Voici comment suivre le choc OM – PSG en direct, ce dimanche soir !

Match OM – PSG en direct : où voir le Classico ce dimanche ?

Retrouvez le match OM – PSG ce dimanche soir sur la chaîne Le Pass Ligue 1. Clément Turpin donnera le coup d’envoi à 20 heures 45, au Vélodrome. Les consultants Prime Video et Thibault Le Rol prennent l’antenne à partir de 20 heures 15, pour vous présenter les effectifs, et vous partager leurs pronostics. Amazon Prime Video vous propose de suivre 8 des 10 matchs de chaque journée de championnat via l’offre d’abonnement Le Pass Ligue 1 au prix de 12, 99 euros par mois.

