Drame de Furiani: première mise en application du gel des matchs dans le foot pro le 5 mai

La loi du 20 octobre 2021 prévoit qu'aucun match professionnel ne soit joué en France le 5 mai en hommage aux victimes du drame de Furiani survenu le 5 mai 1992.

2023 sera donc la première année sans match de football professionnel en France. Aucune journée de Ligue 1, de Ligue 2 ou de National ce vendredi. C'est la mise en œuvre de la loi du 20 octobre 2021. Une décision en hommage aux 19 morts et plus de 2.300 blessés survenus le 5 mai 1992 lors de la demi-finale de Coupe de France entre Bastia et l'Olympique de Marseille.

Cette loi ne prend pas en compte le football amateur. Si un match doit avoir lieu le 5 mai, la tenue de cette rencontre sera encadrée par une minute de silence et le port d'un brassard noir. En 2024, le 5 mai tombera un dimanche, l'ensemble de la journée de Ligue 1 prévue ce jour-là sera avancée au vendredi et samedi.

Un message pour la jeunesse

Cette année, le collectif des victimes envoie un message à la jeunesse, afin que ce drame ne se reproduise plus à l'avenir. Jeudi, dans les travées de Furiani, plus de 160 collégiens étaient présents pour rendre hommage aux victimes devant la stèle et pour participer à un temps d'échange sur le sujet. Ce moment intervient après la promulgation de la loi, adoptée par le Parlement, le 14 octobre 2021. Autre rendez-vous important organisé par le Collectif, un tour de France des centres de formation.

Ce vendredi, un moment de recueillement aura lieu devant la stèle à 16h. À 18h, une messe se tiendra à la cathédrale Sainte-Marie de Bastia. Le message à la jeunesse se poursuivra ce samedi avec un tournoi de football pour les jeunes organisé dans la région. Depuis quelques jours, une vente aux enchères, avec des maillots du club, est aussi organisée au profit du Collectif.