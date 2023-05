Du 5-4 en joueur de l'OM au 5-4 en coach de l'OL: Laurent Blanc l'homme des remontadas contre Montpellier

A l'issue d'un match fou, Lyon s'est imposé au bout du suspense contre Montpellier, 5-4. Un score qui rappelle forcément la remontada de l'OM, il y a 24 ans, contre le club de l'Hérault. Le point commun entre ces deux matchs s'appelle Laurent Blanc

Dans un match renversant et au suspense fou, l'Olympique Lyonnais s'est imposé 5-4 contre Montpellier au Groupama Stadium. Alexandre Lacazette, auteur d'un quadruplé, a répondu à celui d'Elye Wahi. Une victoire qui replace Lyon dans la course à l'Europe.

Laurent Blanc et Montpellier, 24 ans après: "Il y a une histoire à travers tout ça"

Après avoir mené 1-0 à la demi-heure de jeu, Lyon s'est d'abord effondré. Elye Wahi a refroidi les supporters de l'OL en inscrivant un quadruplé et permettant à ses coéquipiers de mener 1-4 à la 55e minute. Alexandre Lacazette lui a répondu de la meilleure des manières en s'offrant lui aussi un quadruplé.

Une victoire 5-4 contre Montpellier qui replace Lyon dans la course à l'Europe mais qui rappelle forcément le succès de l'époque de l'OM contre le club de l'Hérault. Il y a 24 ans, lors de la saison 1998/1999, les Montpelliérains menaient 4-0 à la mi-temps sur la pelouse du Vélodrome. Au terme d'une deuxième période exceptionnelle, l'OM avait pu s'imposer 5-4 grâce à un pénalty de Laurent Blanc en toute fin de match. Cette fois, Laurent Blanc se trouvait sur le banc de l'autre olympique, l'Olympique Lyonnais. Et c'est Alexandre Lacazette qui a inscrit le penalty victorieux dans les dernières secondes des arrêts de jeu.

A l'issue du match, Canal+ n'a pas manqué de rappeler ce parallèle à Anthony Lopes : "C'est incroyable mais il y a peut-être une histoire à travers tout ça." Le héros du soir, Alexandre Lacazette, s'est montré taquin à l'égard de son entraîneur: "Laurent Blanc? On m'a dit que c'était un grand tireur, il faut que je regarde ses vidéos!"

Présent en conférence de presse après le match, Laurent Blanc s'est exprimé sur les similitudes de ces deux matchs: "Marseille-Montpellier, on ne fait que de m'en parler de ce match! Mais ce n'est pas tout à fait le même contexte. Effectivement il y a le même score. On était menés 4-0 à la mi-temps, on avait vraiment la tête dans le sac. Là il y avait 2-1. On pouvait espérer, Montpellier nous avait marqué deux buts en contre, ils ont profité de deux erreurs. Le contexte n'était pas tout à fait le même. Après quand ils mènent 4-1, il y a urgence. J'adore la réaction de mon équipe et qui a retourné le stade. Le stade était complètement muet. C'est bien, ils y ont cru, ils ont cru en eux-mêmes. Et c'est bien. C'est même très bien."