EN DIRECT - Ligue 1: suivez la très belle affiche Nice-Rennes en live NIC 17:00 06/05/2023 REN

Faute de match programmé vendredi, la 34e journée de Ligue 1 s'ouvre ce samedi avec l'affiche entre Nice et Rennes (17h). En pleine période compliquée sur et en dehors du terrain avec notamment l'affaire Galtier, le club azuréen pointe à la neuvième place et accueille des Rennais qui doivent se relancer dans le sprint final pour l'Europe.