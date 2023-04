Nice: Digard défend son bilan après l'élimination en Conference League, et estime ne pas avoir fait de "grosse bêtise"

En conférence de presse ce samedi à la veille d'un match de championnat face à Clermont (dimanche à 15h), Didier Digard a défendu son bilan à la tête de l'OGC Nice. Si l'avenir du technicien pose question après l'élimination en Ligue Europa Conférence, celui-ci ne s'estime pas "inquiet" pour la suite.

Une nouvelle saison en-deçà des attentes. Sauf miracle, l'OGC Nice ne devrait pas terminer dans le top 5 de Ligue 1, synonyme de qualification pour une compétition européenne. Jeudi, l'élimination face au FC Bâle en quarts de finale de Ligue Europa Conférence, a sonné le glas des ambitions niçoises pour l'exercice en cours. De quoi interroger sur l'avenir de Didier Digard.

Nommé entraîneur de l'OGC Nice en janvier dernier en remplacement de Lucien Favre, Didier Digard a d'abord vécu une période faste. Mais la machine s'est enrayée début mars avec quatre nuls de rang en championnat, dont un contre Angers. Puis les Aiglons ont perdu face au PSG et à Brest dimanche dernier, connaissant donc aussi une élimination européenne.

Revenant sur les derniers résultats un peu décevants, Didier Digard s'est montré déterminé et plutôt satisfait par le travail accompli jusqu'ici: "Sincèrement, je le vis très bien, a commenté l'ancien entraîneur de la réserve sur les réflexions sur son cas. On le dit vite mais je me force à avoir le recul, à m'analyser avec le plus de justesse possible. Je ne pense pas faire de grosses bêtises donc tous les résultats moins bons, se sont joués sur des détails. Mais jamais sur un match mal préparé ou une rencontre où l'adversaire a été supérieur. Donc ça me donne certaines garanties. Je ne suis pas du genre à baisser la tête et à lâcher. Je suis convaincu qu'on va relever la tête."

"On tire le meilleur actuellement, je pense, du groupe à disposition"

Interrogé sur les noms qui circulent pour lui succéder, Didier Digard a indiqué qu'il ne "se pose pas du tout cette question". "Je peux comprendre qu'il y a cette interrogtion ou que ça fasse parler mais moi, pas du tout. Je suis dans ce que je voulais faire, j'ai énormément de chance, a recadré Digard. Ce groupe a repris confiance et montré de très belles choses. On tire le meilleur actuellement, je pense, du groupe à disposition. Le travail est cohérent, c'est la seule chose qui m'intéresse. Que le club s'oriente vers d'autres choix, ça ne me touche pas du tout. Je ne suis pas du tout inquiet sur ma situation personnelle et ce n'est pas prioritaire pour moi."

Neuvième de Ligue 1 après 31 journées, Nice reçoit Clermont dimanche (15h). Avec dix points de retard sur le LOSC, actuel cinquième, le club azuréen ne devrait pas pouvoir se mêler à la bataille pour les places européennes. Ce qui est forcément une déception pour un club détenu par Ineos, qui aspire aux premières positions.