Mercato: Rennes réclamerait 40 millions d'euros pour lâcher Majer

Devenu remplaçant au Stade Rennais, Lovro Majer pourrait quitter la Bretagne cet été. À condition qu'un club présente une offre de 40 millions d'euros au club breton.

L'aventure entre Rennes et Lovro Majer pourrait se terminer en eau de boudin. Après une première saison pleine de promesses du Croate en Ille-et-Vilaine, égayée par six buts et huit passes décisives en Ligue 1, le second exercice de l'ancien du Dinamo Zagreb dans l'Hexagone est beaucoup plus compliquée. Selon Foot Mercato, le Stade Rennais aurait accordé un bon de sortie à son milieu de terrain de 25 ans, qui pourrait quitter la Bretagne en cas d'offre d'environ 40 millions d'euros. Newcastle serait à l'affût sur ce dossier.

Majer à Rennes, une influence et des statistiques en berne

Cette saison 2022-2023 est beaucoup plus délicate pour Lovro Majer, titularisé seulement une fois lors des six derniers matchs par Bruno Genesio (à Lyon, où Rennes à perdu 3-1). Le meneur a perdu toute son influence sur un jeu breton qui ne retrouve pas son allant de la saison dernière, ce qui se reflète également dans les statistiques du Croate, auteur d'un petit but en championnat - un penalty sur la pelouse d'Angers - et de trois passes décisives. En 2023, il n'a même été décisif à qu'à une seule reprise : une offrande à destination d'Arnaud Kalimendo, le 19 février contre Clermont.

En début de saison, après des rumeurs qui l'envoyaient notamment à l'Atlético de Madrid, Lovro Majer avait prolongé son contrat jusqu'en 2027 avec le Stade Rennais.