Mercato: Dante, 39 ans, prolonge à l'OGC Nice

Le défenseur central brésilien Dante, 39 ans, a prolongé d'une saison son contrat avec l'OGC Nice, a annoncé vendredi le club azuréen dans un communiqué.

Il aura 40 ans en octobre. Dante a prolongé d'une saison son contrat avec l'OGC Nice, a annoncé vendredi le club. Le défenseur et capitaine brésilien est désormais engagé jusqu'en juin 2024.

"Un modèle, sur et hors du terrain"

"Sportivement et humainement, sa prolongation était une évidence, a réagi le président niçois Jean-Pierre Rivère. Notre relation va bien au-delà de l’aspect contractuel : à partir du moment où sa volonté était de continuer, la question ne s’est même pas posée et il était certain que nous parviendrons rapidement à un accord. Dante est un modèle, sur et hors du terrain".

"Dante a été très performant cette saison, a salué le directeur sportif Florent Ghisolfi. Il a enchaîné tous les trois jours, sans jamais faiblir (...). Sa présence rassure les autres. Il nous apporte beaucoup de garanties".

"Prolonger à nouveau est une grande fierté, s'est satisfait Dante. Je ressens également une grande reconnaissance. C’est aussi grâce à mes coéquipiers qui me challengent chaque jour. Ça me fait plaisir et me pousse constamment à réfléchir pour les aider à progresser. Je rêve qu’on réussisse une saison 2023-24 à la mesure de ce que méritent le club et ses supporters".

Ce sera sa huitième saison

Cette saison, Dante a participé à 44 des 46 rencontres du club en compétition, toutes comme titulaire. Le capitaine de l'OGC n'a ainsi raté qu'un match de Ligue 1 et qu'un match de Ligue Europa Conférence, à chaque fois pour une suspension. Homme de base de Lucien Favre, l'ancien international brésilien (28 sélections), demi-finaliste de la Coupe du monde 2014 et vainqueur de la Ligue des champions 2013 avec le Bayern Munich, l'a encore été pour son successeur Didier Digard. Il disputera, en 2023-2024, sa huitième saison sous le maillot des Aiglons.