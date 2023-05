Nice-Rennes: qui a "gagné" l'échange entre Amine Gouiri et Gaëtan Laborde ?

En fin de mercato estival, le Niçois Amine Gouiri et le Rennais Gaëtan Laborde entreprenaient un chassé-croisé, les Bretons ajoutant l'équivalent d'un chèque de 13 millions dans la transaction. Neuf mois plus tard, alors que Nice et Rennes s’affrontent ce samedi (17h), difficile d’élire le grand vainqueur de cet échange.

· Amine Gouiri plus décisif malgré ses coups de mou

Les deux attaquants, débarqués dans leur club en toute fin de mercato, n'ont eu de cesse d'entretenir des dynamiques opposées. Alors qu’Amine Gouiri, en tout début de saison avec Nice, avait la tête dans le guidon, Gaëtan Laborde avait inscrit deux buts pour les Rouge et Noir avant de quitter la Bretagne. Dès lors, les momentums se sont inversés. De leur transfert à la trêve liée à la Coupe du monde, l’ancien Lyonnais s’est montré décisif à 12 reprises (huit buts, quatre passes) toutes compétitions confondues, tandis que l’ex-Bordelais affichait un famélique bilan de quatre réalisations.

Depuis le Mondial, les élans des deux transfuges se sont encore retournés. Alors que Gaëtan Laborde a gonflé son compteur, égayant ses matchs de huit buts et trois passes, Amine Gouiri a légèrement replongé, n’inscrivant que cinq buts pour trois offrandes. Un coup de moins bien que relevait son entraîneur Bruno Genesio en conférence de presse. "Il est décisif sur 20 buts toutes compétitions confondues, ce qui est quand même pour un attaquant déjà correct, mais je pense qu’il doit gagner en régularité. Il a été un peu cyclique, avec de très bonnes périodes et des moins bonnes", analysait le technicien, lequel livrait tout de même un verdict positif sur l’exercice 2022-2023 du Berjallien : "Pour une première, d’un joueur qui reste un jeune joueur, en développement, c’est une saison satisfaisante, pas terminée et qui peut être très bonne."

Amine Gouiri, buteur lors de la défaite des Rennais à Lyon (1-3) au Groupama Stadium le 9 avril, s'excuse auprès du public lyonnais. © Icon

Néanmoins, Gaëtan Laborde demeure le plus décisif des deux joueurs face aux mastodontes du championnat. Amine Gouiri n’a marqué que trois buts (27% de son capital) face aux équipes du Top 10, et ne s’est pas montré décisif face aux écuries du podium. Le néo-Niçois, lui, a marqué sept de ses neuf buts en L1 (78%) face au Top 10 et a même trouvé la faille contre chacune des équipes du podium (33% de son total).

· Gaëtan Laborde plus indispensable à son équipe

Bruno Genesio, ancien entraîneur de Laborde à Rennes, rappelait en conférence de presse les caractéristiques du Montois : "Gaëtan est un joueur qui nous a apporté beaucoup dans l'intensité du pressing qu'il exerçait, des courses qu'il faisait même quand l'équipe avait le ballon, qui use les défenses adverses qui n'ont jamais un temps de répit avec lui", se souvenait-il. C’est un peu dans ce même style, agressif et combattant, que Laborde se distingue sur la Côte d’Azur, au-delà de ses buts.

Gaëtan Laborde avec l'OGC Nice en 2023. © AFP

Quant à lui, Gouiri - "un joueur différent, à la fois capable de finir les actions et de participer davantage au jeu de l'équipe", dixit Genesio avant le match aller -, confessait "devoir mieux faire, pouvoir apporter énormément plus". Toutefois, les buts et passes décisives du numéro 19 breton ont plus d’impact sur les résultats du Stade Rennais, que ceux de Laborde sur les performances de l’OGC Nice. Ainsi, lorsque l’ancien Lyonnais passe ou marque, Rennes a gagné onze fois, partagé les points à une reprise et concédé deux revers. Les Aiglons, eux, ont gagné sept fois lorsque Laborde s’est montré décisif, ont concédé cinq matchs nuls et trois défaites.

Pourtant, Gaëtan Laborde semble plus indispensable à Nice que ne l’est Amine Gouiri à Rennes. Depuis le chassé-croisé, Laborde a marqué 25% des buts des Aiglons en Ligue 1 (23% de ceux du SRFC pour Gouiri), et 24% toutes compétitions confondues (20% pour son concurrent). Les comptes s’équilibrent cependant en incluant les passes décisives : les deux joueurs sont alors impliqués sur 31% des buts de leur équipe en championnat, et Gouiri prend un léger avantage TCC. Que Laborde voudra sûrement effacer ce samedi.