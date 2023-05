EN DIRECT - Ligue 1: suivez le match Auxerre-PSG en live

Le PSG sacré champion dès ce dimanche si...

Avec six points d'avance sur Lens à trois journées de la fin, les coéquipiers de Kylian Mbappé seront attentifs au résultats des Sang & Or, qui se déplacent à Lorient à 17h05. Le titre sera officiellement validé sur les coups de 22h45 si le club de la capitale réalise un meilleur résultat que les Nordistes. En cas de victoire des deux équipes, il y aura toujours six points d'écart à deux journées de la fin, avec une différence de buts largement à l'avantage des Parisiens (+49 contre +32).

Le PSG champion dès ce dimanche si...

- Lens perd à Lorient ET Paris fait au moins un nul à Auxerre

- Lens fait match nul à Lorient ET Paris gagne à Auxerre

>> Plus d'infos ici