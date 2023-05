PSG: les Parisiens à Auxerre, les Parisiennes au Parc... comment les ultras s'organisent pour ce dimanche de folie

Les supporters parisiens ont été confrontés à un casse-tête car leur section féminine et leur section masculine ont tous les deux un rendez-vous très important ce dimanche soir. Certains seront au Parc pour le choc contre l'OL en D1 féminine, d'autres à Auxerre.

Un vrai dilemme. Ces dernières heures, les supporters parisiens ont dû faire un choix : aller au Parc des Princes ou se rendre à l'Abbé-Deschamps ? Car d’un côté, il y a cette "finale" pour le titre en D1 féminine avec le choc tant attendu entre les joueuses du PSG et celles de l’OL (21h) ce dimanche.

Au même moment, à environ 170 kilomètres, Kylian Mbappé et sa bande affronteront eux Auxerre (20h45) en clôture de la 36e journée de Ligue 1. Un match qui pourrait leur permettre de décrocher le titre de champion de France en fonction du résultat obtenu plus tôt dans l’après-midi par le RC Lens sur le terrain de Lorient. Autrement dit, le PSG va vivre deux rendez-vous majeurs dans la même soirée. Alors comment faire en tant que supporter parisien ?

Comme expliqué par RMC Sport, le parcage visiteur sera plein à Auxerre avec 900 supporters parisiens dont 400 membres du Collectif Ultras Paris. Les représentants du CUP ont de nouveau échangé avec les dirigeants parisiens en début de semaine et ils ont annoncé mercredi la reprise des activités du groupe. Ils seront bien de la partie pour ce déplacement à l'Abbé-Deschamps, où un important dispositif policier est en place. Mais le Parc des Princes fera aussi du bruit.

Des célébrations en cas de titre pour les Parisiens ?

Une bonne nouvelle pour les Parisiennes, qui reviendraient à égalité de points avec les Lyonnaises en cas de victoire, et qui passeraient même devant en vertu des confrontations directes, premier critère de départage en D1 féminine. Après ce match, il ne restera ensuite qu’une journée au cours de laquelle le PSG se déplacera à Soyaux et Lyon recevra le Stade de Reims. En attendant, les supporters parisiens ont donc été confrontés à un casse-tête.

Pour certains, il était impensable de manquer ce choc au Parc des Princes et ils seront donc présents ce soir pour pousser les joueuses de Gérard Prêcheur, qui ont en plus une revanche à prendre après leur défaite face à Lyon en finale de la Coupe de France. "On joue au Parc, on espère que nos supporters seront là, on a vraiment besoin d’eux. On va donner le maximum comme toujours. C'est extraordinaire de jouer au Parc des Princes", a insisté cette semaine la capitaine Grace Geyoro.

Beaucoup de fans parisiens tiennent à encourager leur section féminine et ils feront l’impasse sur le match des garçons à Auxerre. Les ultras du PSG seront donc en ordre dispersé. Quid d’éventuelles célébrations en cas de titre pour les joueurs de Christophe Galtier ? Tout sera décidé à la dernière minute. Des célébrations au centre d’entraînement parisien ne sont pas à exclure, dans la nuit, au moment du retour en bus des supporters et des joueurs.