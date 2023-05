Ligue 1: le PSG sacré champion de France ce dimanche à Auxerre si...

Ce dimanche, le PSG a l'occasion d'officialiser son 11e titre de champion de France sur la pelouse d'Auxerre (20h45). Tout dépendra d'abord du résultat de Lens, qui se déplace à Lorient dans l'après-midi (17h05).

En tête tout au long de la saison, le PSG peut officiellement remporter son 11e titre de champion de France sur la pelouse d'Auxerre ce dimanche (20h45) et ainsi devenir le club le plus titré dans l'Hexagone devant Saint-Étienne (10). Après la défaite de Marseille sur la pelouse de Lille (2-1), les Parisiens sont d'ores et déjà assurés de disputer la phase de groupes de la Ligue des champions.

Avec six points d'avance sur Lens à trois journées de la fin, les coéquipiers de Kylian Mbappé seront attentifs au résultats des Sang & Or, qui se déplacent à Lorient à 17h05. Le titre sera officiellement validé sur les coups de 22h45 si le club de la capitale réalise un meilleur résultat que les Nordistes. En cas de victoire des deux équipes, il y aura toujours six points d'écart à deux journées de la fin, avec une différence de buts largement à l'avantage des Parisiens (+49 contre +32).

Le PSG champion dès ce dimanche si...

- Lens perd à Lorient ET Paris fait au moins un nul à Auxerre

- Lens fait match nul à Lorient ET Paris gagne à Auxerre