PSG: que sont devenus les premiers champions de l’ère QSI?

Alors que le PSG pourrait valider son 11e titre de champion de France de son histoire dimanche soir à Auxerre en clôture de la 36e journée de Ligue 1, il y a dix ans, le club de la Capitale décrochait son premier sacre national depuis la prise de commande des Qataris. Voici ce que sont devenus les joueurs de Carlo Ancelotti titrés en 2013.

· Salvatore Sirigu (36 ans)

Le gardien de but italien qui a quitté le PSG en 2017 après deux prêts en Espagne s’est engagé au mois de janvier à la Fiorentina, finaliste de la Ligue Europa Conférence. Mais celui qui était remplaçant a vu sa saison s’arrêter brutalement fin mars après une rupture du tendon d’Achille.

· Christophe Jallet (39 ans)

L’ancien latéral droit a mis un terme à sa carrière en 2020 après une dernière expérience à Amiens, alors en Ligue 1. Il devient ensuite consultant sur l’éphémère chaîne Téléfoot puis sur Canal+.

· Alex (40 ans)

Le solide défenseur brésilien a récemment avoué à L’Équipe qu’il avait regretté d’avoir quitté le PSG en 2014. Il prend sa retraite en 2016 après deux saisons à l’AC Milan à 34 ans. Alex est reparti vivre au Brésil, il s’est installé à Sao Paulo avec sa famille. Il projette de collaborer avec son ancien agent, Giuliano Bertolucci, lequel ambitionne de racheter un club portugais. Alex pourrait s’occuper des jeunes.

· Thiago Silva (38 ans)

En fin de contrat à Chelsea, le Brésilien vient de vivre une saison galère avec les Blues. Sur le départ, il pourrait retourner au Brésil, à Fluminense, son club formateur.

Thiago Silva et Maxwell © ICON Sport

· Maxwell (42 ans)

L’élégant arrière gauche a raccroché les crampons en 2017 au PSG. Il est resté un temps dans l’organigramme du club au poste de coordinateur sportif puis d’ambassadeur au Brésil. Depuis 2021, l’ami de Zlatan Ibrahimovic est responsable du Développement du football de l’UEFA.

· Mamadou Sakho (33 ans)

L’ancien capitaine du PSG fait toujours partager son expérience sur les pelouses de Ligue 1 avec le maillot de Montpellier. Son contrat avec le MHSC expire en 2024.

· Gregory van der Wiel (35 ans)

Le Néerlandais qui ne s’est jamais vraiment imposé à Paris a beaucoup voyagé après son départ en 2016. Le latéral droit a joué en Turquie, en Italie et au Canada. Fragile psychologiquement, il a déclaré souffrir de crises d’angoisse et d’anxiété. Il est sans club depuis 2019.

· Sylvain Armand (42 ans)

Après avoir terminé sa carrière au Stade Rennais, le gaucher est devenu coordinateur sportif du club breton avant d’occuper la même fonction au LOSC à partir de 2021. Avec quelques dérapages…

· Thiago Motta (40 ans)

L’ancien milieu de terrain arrivé au mercato d’hiver 2012 a porté le maillot parisien jusqu’en 2018. Après avoir dirigé les U19 du PSG, il entraîne en Série A les clubs du Genoa, La Spezia et actuellement Bologne. Thiago Motta jouit d’une belle cote et est pressenti pour revenir en France, à Paris ou à Nice.

· Marco Verratti (30 ans)

Celui qui fut le chouchou du Parc des Princes réalise sa plus mauvaise saison dans la Capitale. Cible de la colère des supporters, l’Italien pourrait faire ses valises au mercato estival.

>> Le mercato en direct

Verratti et Ibrahimovic © ICON Sport

· Blaise Matuidi (36 ans)

Après des expériences à la Juve et en MLS à l’Inter Miami, le champion du monde 2018 a annoncé sa retraite fin décembre. Il s’est depuis lancé dans les affaires. En mars, il a créé son fonds d’investissement dédié à la Tech baptisé "Origins."

· David Beckham (48 ans)

C’est dans les dernières heures du mercato d’hiver que la star anglaise avait rejoint le PSG en 2013. Après ses adieux au football en larmes, au Parc avec le titre de champion en poche, David Beckham s’est lancé avec succès dans les affaires. Devenu un redoutable businessman, il est resté dans le football puisqu’il a lancé sa franchise en MLS, l’Inter Miami qui rêve d’accueillir Lionel Messi cet été.

· Clément Chantôme (35 ans)

Le milieu de terrain joue toujours au football, mais au niveau amateur, en National 2. Après avoir joué à l’AS Poissy, il a rejoint le club de "C’ Chartres Football". Selon Le Parisien, Chantôme était pressenti pour revenir à l’AS Poissy en intégrant le comité directeur du club des Yvelines.

· Javier Pastore (33 ans)

Parti du PSG en 2018 à l’AS Roma, le milieu de terrain offensif argentin évolue depuis le début de l’année dans le championnat du Qatar, avec le club de Qatar SC. Il a inscrit un but en sept apparitions.

La joie des Parisiens, sacrés champions de France en 2013 © AFP

· Jérémy Ménez (36 ans)

L’ancien attaquant parisien évolue en Italie au sein du club de l’US Reggina, 7eme de Série B. L’international français a marqué 5 buts en 33 matchs. Il fait régulièrement partager son expérience et son expertise sur RMC, dans l’émission Rothen s’enflamme.

· Ezequiel Lavezzi (38 ans)

Le facétieux Argentin quitte le PSG en 2016 et rejoint Hebei FC, en Chine, où il met un terme à sa carrière en 2021. Il dit alors avoir perdu l’envie de jouer, de s’entraîner. Selon les médias argentins, il profite aujourd’hui de sa fortune obtenue en partie grâce à ses nombreux contrats de sponsoring. Il notamment investi dans l’immobilier. Selon TN, il possède une douzaine de propriétés rien qu’à Buenos Aires. Il a aussi des appartements à Rosario, New York, Paris, Milan et une ferme face à la mer en Uruguay. Il s’est aussi essayé au métier de consultant pour des chaines de télévision.

· Zlatan Ibrahimovic (41 ans)

S’il enchaîne les pépins physiques, Zlatan reste une immense star qui occupe toujours le haut de l’affiche à l’AC Milan, club avec lequel il est en fin de contrat à l’issue de la saison. Il a affirmé récemment vouloir disputer l’Euro 2024 avec la Suède. Reste à savoir si son corps ne lâchera pas avant…

· Lucas Moura (32 ans)

En fin de contrat, le Brésilien va quitter Tottenham où il est arrivé en 2018. Les Spurs ont annoncé son départ cette semaine.

· Kevin Gameiro (36 ans)

Retenu par Carlo Ancelotti, l’attaquant international participe à la conquête du titre puis file au FC Séville. Il a renoué avec ses premiers amours en 2021, en retrouvant le club de ses débuts, Strasbourg.