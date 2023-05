PSG: 900 supporters attendus à Auxerre, dont 400 du CUP, après dialogue avec la direction

Le Collectif Ultras Paris se déplacera à Auxerre dimanche (20h45) dans le match de clôture de la 36e journée de Ligue 1. Les supporters du PSG rempliront le parcage visiteur à l'Abbé Deschamps et 400 places reviendront au CUP sur les 900 disponibles.

Le Collectif Ultras Paris sera bien présent pour le déplacement à Auxerre ce dimanche (20h45). Après avoir annoncé la reprise de ses activités mercredi, avec comme premier match celui du PSG Handball contre Kiel, le CUP prévoit de se déplacer pour un match comptant pour la 36e journée de Ligue 1.

400 membres du CUP attendus

Selon nos informations, le parcage visiteur sera plein à l'Abbé Deschamps avec 900 supporters parisiens dont 400 membres du CUP. La "suspension" des activités n'a finalement duré qu'une semaine. La décision avait été prise après une réunion entre le PSG et le CUP pour s'expliquer à l'issue de plusieurs événements: manifestation devant le siège du club et la résidence de Neymar, l’annulation des billets à Troyes...

Leader de Ligue 1 avec six points d'avance sur Lens, le PSG pourrait être sacré champion dès dimanche si le club Sang et Or ne s'impose pas quelques heures plus tôt (17h05) à Lorient. Les Parisiens ont en tout cas un net avantage pour aller conquérir un onzième titre de champion de France.

"Nous souhaitons que tous les amoureux du PSG puissent se réjouir du titre historique qui se profile pour notre club", a assuré le CUP mercredi dans un communiqué, dans lequel le groupe de supporters s'est félicité de plusieurs "avancées". "Nous sommes en mesure de confirmer que le maillot Hechter sera de retour pour la saison 24/25, et son retour de manière pérenne est dans les tuyaux, nous continuons d'y travailler", ont ainsi indiqué les supporters, qui ont obtenu aussi des modifications pour plateforme Ticket Place.