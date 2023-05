La compo probable du PSG face à Auxerre, avec une défense à trois

Avec six points d'avance sur Lens avant le coup d'envoi de cette 36e journée de Ligue 1, le PSG pourrait être sacré champion de France pour la 11e fois de son histoire dimanche soir à Auxerre (20h45). Pour cette affiche, Christophe Galtier qui devra composer avec la suspension d'Achraf Hakimi, devrait aligner une défense à trois.

Et si c'était le match du sacre ? Dimanche soir à Auxerre, le PSG a la possibilité de valider le 11e titre de champion de France qui lui tend les bras. Paris possède six points d'avance sur son dauphin lensois à trois journées de la fin de la saison, avec en prime une différence de buts nettement favorable (17 unités d'écart). Si les Sang et Or ne s'imposent pas à Lorient, les Parisiens seraient assurés d'être champions en cas de succès, un nul pouvant même suffire en cas de défaite des Nordistes. Autant dire que le dénouement est proche pour les troupes de Christophe Galtier.

Zaïre-Emery et Vitinha d'entrée ?

Mais avant, l'entraîneur du PSG planche sur son onze contre l'AJA. Le dernier entraînement ce samedi matin permettra de donner plus d'indications sur la composition parisienne pour le déplacement à Auxerre. Il ne devrait pas y avoir de surprise. Warren Zaire-Emery devrait retrouver son couloir droit, Hakimi étant suspendu. Si Marc Verratti (contusion au genou gauche) est trop juste, Vitinha est pressenti pour prendre sa place dans le 11.

La composition probable du PSG, en 3-4-3

Donnarumma - Danilo, Ramos, Marquinhos - Bernat, Vitinha (ou Verratti), Ruiz, Zaire Emery- Mbappé, Ekitike, Messi

Fabrice Hawkins

Plus d'informations à venir. Suivez notre direct.