EN DIRECT - Ligue 1: suivez Lens-Reims, le match d'ouverture de la 35e journée de championnat

Bonjour à tous et bienvenue dans le live Lens-Reims

Il en reste quatre. Quatre journées pour boucler la saison 2022-2023 de Ligue 1. Place à la 35e journée de championnat qui s'ouvre ce vendredi à Bollaert, avec le match entre Lens et Reims à partir de 21h.

Les Lensois sortent d'un très gros coup contre l'OM, qui leur a permis de récupérer la deuxième place du classement avec deux points de plus que les Marseillais. Ce qui signifie aussi que le moindre faux-pas pourrait coûter cher dans la course à la Ligue des champions. Meilleure équipe à domicile cette saison, Lens veut enchaîner face au 10e de Ligue 1, qui n'a plus grand chose à jouer.

Autre petit enjeu aussi: la course au statut de meilleur buteur du championnat cette saison. Même si ça s'annonce un peu compliqué pour Loïs Openda, quatrième avec 19 réalisations, derrière le duo Mbappé-Lacazette (24 buts) et Jonathan David (21).