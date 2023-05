OM: Tudor place Sanchez juste derrière les "aliens" Messi, Ronaldo, Mbappé et Haaland

A deux jours de la réception d’Angers dimanche soir (20h45) en clôture de la 35e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’OM Igor Tudor a une nouvelle fois été très élogieux à l'égard de son buteur chilien, Alexis Sanchez. Un avant-centre qu’il considère comme un top player, pas loin du niveau des mégastars telles que Lionel Messi, Kylian Mbappé ou Erling Haaland.

Si l’OM a de bonnes chances de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, le club olympien peut dire merci à son buteur Alexis Sanchez. Arrivé à Marseille l’été dernier pour apporter son efficacité, son expérience et son leadership, le Chilien de 34 ans n’a pas déçu. Auteur de 17 buts en 40 apparitions toutes compétitions confondues, il aurait pu être le grand homme du choc contre Lens (2-1), samedi dernier à Bollaert. Mais son but inscrit en première période a été refusé pour une faute peu évidente. Et sa sortie à la pause à cause d’une gêne à la cuisse a laissé un grand vide dont ont profité les Lensois.

"Un joueur irremplaçable"

Alors que l’ancien Intériste devrait être rétabli pour affronter Angers, dimanche soir en clôture de la 35e journée de Ligue 1, Igor Tudor a une nouvelle fois dit tout le bien qu’il pense de son buteur vendredi en conférence de presse.

"C'est un joueur clé pour nous, souligne le coach olympien. Il y a un OM avec et un OM sans Alexis Sanchez. C'est un joueur d'un autre niveau. On oublie peut-être ça, car c'est quelqu'un de très normal, de très humble. Il ne se comporte pas comme une star. Après les aliens comme Messi, Ronaldo, Haaland et Mbappé, il juste derrière. C’est un joueur irremplaçable. Quand il n’est pas là, on le ressent", conclut le Croate.