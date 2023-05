Lens: Openda "rêve" de jouer la Ligue des champions "avec une équipe comme celle-là"

Dans un entretien accordé à la Voix du Nord ce vendredi, l'attaquant belge du RC Lens Loïs Openda se livre sur son exercice 2022-2023 avec les Sang et Or et confirme "rêver" de disputer la Ligue des champions avec son club, en marge d'un choc décisif contre l'OM samedi soir (21 heures). Il évoque également son avenir, affirmant rester "tranquille" devant l'intérêt de grosses écuries.

Quatrième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison avec 18 réalisations, Loïs Openda, 23 ans, est la révélation offensive du Racing Club de Lens. Arraché à Bruges contre près de 10 millions d'euros l'été dernier, les Sang et Or comptent sur leur pépite belge dans cette dernière ligne droite du championnat afin d'accrocher une qualification en Ligue des champions. Le match face à leur concurrent direct, l'OM, samedi soir (21 heures) revêt en ce sens une importance capitale.

Dans un entretien accordé à La Voix du Nord, l'avant-centre revient en détails sur son exercice actuel et sa première saison en Ligue 1. "Le niveau est baucoup plus élevé qu'en Belgique et aux Pays-Bas", admet-il.

"À la fin de saison, si je veux écouter, j’écouterai"

Auteur de la moitié de ses 18 réalisations lors des sept dernières journées de championnat, Openda monte en puissance au meilleur des moments pour Lens. Le natif de Liège explique "s'épanouir énormément dans cette équipe, où on s'entraide pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes", et veut aider son club à disputer la C1 la saison prochaine, lui qui a déjà disputé neuf rencontres avec Bruges en 2018-2019 et 2019-2020. "Entendre la musique de la Ligue des champions, c'est un rêve de gosse. La jouer avec une équipe comme celle-là, c'est un rêve pour chacun des joueurs, des coachs, des personnes du club. La jouer en tant que titulaire, vouloir gagner et amener ce club très loin, forcément, ces ambitions sont là."

Ces déclarations d'amour à Lens sont peut-être un indice quant à son intention de rester chez les Sang et Or cet été, alors que ses performances ont logiquement éveilé la curiosité et l'intérêt de grosses écuries. Mais l'international belge "reste tranquille" : "Mon objectif, c’est de rester sur une ligne droite, terminer les derniers matchs à fond, et ne pas écouter ce qu’il se passe sur le côté. À la fin de saison, si je veux écouter, j’écouterai. J’ai un contrat jusqu’en 2027. Pour l’instant, je suis un joueur du RC Lens".