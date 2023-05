Lens-OM: Les Sang et Or n'en démordent pas, "il y a clairement faute de Sanchez"

Tombeur de l'OM (2-1), Lens aurait pu concéder l'ouverture du score dès la 8e minute sans le refus controversé du but marqué par Alexis Sanchez. Devant les médias, Franck Haise et Danso, impliqué sur l'action, ont maintenu que la décision de M. Turpin était la bonne.

Un fait de jeu qui continue de faire parler. Durant le choc décisif dans la course à la Ligue des champions entre Lens et Marseille (2-1) le week-end dernier, les Marseillais ont cru ouvrir le score dès la 8e minute grâce à Alexis Sanchez. Mais l’arbitre Clément Turpin décidait de revenir à une faute du Chilien sur Danso. Une décision vivement contestée par les Phocéens qui, avec cette défaite, sont descendus d'une marche, occupant désormais la 3e place du classement.

En conférence de presse, Franck Haise et Danso ont tous deux été invités à revenir sur cette action jugée litigieuse. Principal concerné dans cette affaire, le défenseur lensois estime que l’arbitre a pris la bonne décision: "Oui bien sûr, c'est une faute, l'arbitre a décidé qu'il n'y avait d'abord pas faute. Il a regardé la situation au VAR et a directement dit faute. C'était clair pour moi, pour tout le monde."

Son de cloche identique pour le coach, tout aussi affirmatif: "Pour avoir revu plusieurs fois la séquence, je reste persuadé qu'il y avait faute. C'est le rôle du VAR. M. Turpin était loin de l'action, ce n'est pas facile à voir, le VAR l'a aidé mais il y a clairement faute."

Pour Haise, l’OM "défend ses intérêts"

Conscient que cette action continue de faire réagir, Danso estime de son côté que l’affaire est close: "Il y a encore des discussions mais pour moi, il y avait faute, pour l'arbitre aussi. La discussion est finie pour moi." De son côté, Haise estime que les "débats font partie du jeu."

S’estimant lésés, les dirigeants marseillais ont publié un communiqué dans lequel ils se plaignent de diverses décisions arbitrales qui auraient été prises en leur défaveur. La faute sifflée de Sanchez sur Danso y est notamment évoquée. Une initiative que Haise comprend, même s’il estime que les Lensois ont pu eux aussi subi des erreurs de la part du corps arbitral: "A l'époque, nous aussi (on l'avait fait) c'était plus musical, s'est-il amusé. C'est plus littéraire du côté de Marseille qui défend ses intérêts comme chaque club. Il n'y a pas de soucis. On n'oublie qu'on a parfois été avantagés par certaines décisions, parfois désavantagés."

Alors qu’il reste encore quatre journées de championnat, l’identité du club qui sera directement qualifié pour la Ligue des champions reste incertaine. Deuxième avec deux points d’avance sur l'OM, le Racing Club de Lens a un calendrier abordable à négocier sur le papier (Reims, Lorient, Ajaccio et Auxerre), tandis que l'OM jouera Angers, Lille, Brest et Ajaccio pour finir.