EN DIRECT - Ligue 1: le PSG officialise son nouvel organigramme

Lorient a officialisé ce vendredi l’entrée au capital de l’homme d’affaires américain Bill Foley, propriétaire du club anglais de Bournemouth. Le nouvel actionnaire minoritaire était présent lors du match nul contre Monaco (2-2) mercredi.

"Le FC Lorient annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Bill Foley et Black Knight Football and Entertainment (BKFE), indique un communiqué du club."



"Le FC Lorient annonce aujourd’hui la signature d’un accord de partenariat avec BKFE, entreprise spécialisée dans le sport dirigée par William P. Foley II. Par cet accord, BKFE et la société cotée Cannae Holdings deviendront actionnaires minoritaires du groupe FC Lorient dans les prochaines semaines."



"Ce partenariat, qui prévoit une augmentation de capital, permettra notamment de renforcer les fonds propres du groupe FCL avec l’arrivée d’un puissant actionnaire reconnu dans le monde du sport. Il assure aussi la pérennité du club avec une continuité de gestion puisque Loïc Féry, unique propriétaire du FC Lorient depuis 2009, reste l’actionnaire majoritaire et conserve la présidence du club qu’il occupe depuis 14 saisons."