EN DIRECT - Ligue 1: toutes les infos sur la 7e journée du championnat

Retrouvez les dernières infos et déclarations en conférence de presse sur les clubs de Ligue 1, à l'occasion de la 7e journée. Au programme ce week-end: Lens-Troyes vendredi, PSG-Brest et OM-Losc samedi, Strasbourg-Clermont, Ajaccio-Nice, Angers-Montpellier, Lorient-Nantes, Toulouse-Reims, Rennes-Auxerre et Monaco-OL dimanche.

Plusieurs conférences de presse ce vendredi Au programme: 10h00 - Montpellier (Olivier Dall'Oglio)

12h00 - OL (Peter Bosz)

12h15 - Toulouse (Philippe Montanier, Branco van den Boomen)

12h45 - Losc (Paulo Fonseca)

13h00 - PSG (Christophe Galtier)

16h15 - OM (Igor Tudor)



