EN DIRECT - Ligue1: suivez Clermont-OM en live

Comment l'Olympique de Marseille a digéré sa qualification en quart de finale de Coupe de France, en renversant le PSG à domicile, ce que les Marseillais n'avaient pas réussi à faire depuis 32 ans? C'est la grande question qui anime les discussions des suiveurs marseillais alors que se profile le déplacement à Clermont.

Un déplacement qui a tout du match piège sur le terrain du 11e du championnat. "C'est le type de match qu'il faut gagner pour rester en haut, ce sont des adversaires peut-être encore plus compliqués que mercredi contre Paris, il faudra être encore plus vigilants, mettre encore plus d’agressivité, d’envie et de générosité. On ne veut pas passer à côté. Notre entame de match sera hyper importante", a prévenu Jonathan Clauss.

Igor Tudor alignera-t-il à nouveau Vitinha et peut-être Ounahi? Réponse vers 20h. Le coup d'envoi sera lui donné à 21h sur les chaînes du groupe Canal.

