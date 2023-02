Clermont-OM: ce que risque Marseille après les incidents avec les supporters et le report du coup d'envoi

Des supporters de l'OM ont forcé samedi soir le passage pour s'introduire dans le parcage visiteurs à Clermont, provoquant l'usage de gaz lacrymogène de la part des forces de l'ordre, et par extension le décalage du coup d'envoi de 48 minutes. Des débordements pour lesquels le club phocéen pourrait être sanctionné.

Un peu d'agitation à Gabriel-Montpied, et beaucoup, beaucoup d'yeux rougis. Samedi soir, le match de Ligue 1 entre Clermont et l'OM (0-2) a démarré avec 48 minutes de retard après que des supporters du club phocéen - a priori sans billets - sont entrés de force dans le parcage visiteurs, provoquant l'intervention des forces de l'ordre. Ces dernières ont alors fait usage de gaz lacrymogène, plongeant le stade dans un nuage irritant et poussant l'arbitre à décaler le coup d'envoi, le temps que l'air redevienne respirable pour les spectateurs, et surtout pour les joueurs.

Si la suite de la soirée s'est déroulée sans incident notable, et si les hommes d'Igor Tudor sont repartis d'Auvergne avec les trois points, l'OM pourrait se retrouver sanctionné pour ces débordements. Même pour un match à l'extérieur.

Un parcage fermé pour un ou plusieurs matchs?

En fonction du lieu exact où ont eu lieu les incidents (dans l'enceinte du stade ou à l'extérieur), l'Olympique de Marseille pourrait en effet être tenu pour responsable des agissements de ses fidèles. Et puni. D'une amende, mais aussi d'une potentielle fermeture de son parcage visiteurs lors du ou des prochains matchs à l'extérieur, comme le prévoit le règlement disciplinaire de la LFP. Selon L'Equipe, le dossier devrait être étudié mercredi par la commission de discipline de la Ligue, mais il pourrait être mis en instruction.

Lors de la saison 2021-2022, après des incidents - plus sérieux - survenus avec ses supporters dans le stade d'Angers fin septembre, l'OM avait par exemple été sanctionné d'une fermeture de son espace visiteur à l'extérieur jusqu'au 31 décembre, mais aussi d'un retrait d'un point avec sursis.