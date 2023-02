OM: Clauss croit encore au titre, mais se méfie énormément de Clermont

Malgré les huit points qui séparent Paris et Marseille en tête de la Ligue 1, Jonathan Clauss se veut ambitieux. Le latéral droit croit toujours aux chances de son équipe à l'heure d'affronter Clermont ce samedi.

Il ne craint pas d’afficher ses ambitions. Interrogé ce vendredi en conférence de presse sur les chances de titre de l’OM, qui compte huit points de retard sur le PSG, Jonathan Clauss n’a pas fait dans la langue de bois.

"Sous ce maillot on a forcément envie de jouer le titre, ça me parait évident et logique", a-t-il lancé. Deuxième de Ligue 1 avant son déplacement samedi soir à Clermont (21h), pour le compte de la 23e journée, Marseille reste sur une défaite en championnat contre Nice (3-1), mais a refait le plein de confiance en éliminant Paris mercredi en Coupe de France (2-1).

"Les autres, on s'en fout"

"Maintenant est-ce qu'on est taillés pour le titre ? Je ne sais pas. On prend les matchs les uns après les autres. Les autres on s'en fout comme dit le coach. On veut voir notre progression. Ce n'est pas parce qu'on a battu Paris qu'on se dit qu'on finira forcément champions. Ça reste un match de Coupe de France, maintenant il faut de nouveau prendre le train de la Ligue 1. Il faut être performant et constant pour aller chercher le mieux possible", a développé Clauss.

Le latéral droit se méfie d’ailleurs énormément des Clermontois de Pascal Gastien, 11es au classement et battus le week-end dernier par Monaco (2-0). "C'est le type de match qu'il faut gagner pour rester en haut, ce sont des adversaires peut-être encore plus compliqués que mercredi contre Paris, il faudra être encore plus vigilants, mettre encore plus d’agressivité, d’envie et de générosité. On ne veut pas passer à côté. Notre entame de match sera hyper importante", a prévenu l’ancien Lensois.

Marseille, qui l'avait emporté 1-0 à l'aller au Vélodrome (but de Pape Gueye), sera privé pour ce match de Nuno Tavares, toujours touché à une cuisse.