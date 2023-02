OM-PSG: "Ici c’est Marseille!", la presse salue le gros coup marseillais en Coupe de France

Le coup de force de l'OM contre le PSG (2-1) mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de France figure en bonne places dans les quotidiens locaux et sportifs ce jeudi.

Des constats unanimes et le même goût pour la métaphore musicale. La presse parisienne et marseillaise s’accorde ce jeudi pour évoquer la victoire de l’OM face au PSG (2-1), mercredi en huitième de finale de la Coupe de France. Seul l’angle des articles change selon le club suivi. Du côté de Marseille, La Provence chambre gentiment en une en détournant un célèbre cri de guerre parisien: "Ici c’est Marseille!"

Dans son cahier Sports, le journal provençal reprend le tube du célèbre groupe marseillais IAM: "Ils leur ont mis la fièvre" en référence à la débauche folle des joueurs marseillais pendant 90 minutes. Les hommes d’Igor Tudor se sont imposés en imprimant un rythme effréné avec un marquage individuel et presque tout terrain et des dépassements de fonctions déstabilisants (à l’instar du défenseur Chancel Mbemba sur le deuxième but). La Provence souligne aussi la grosse prestation de Valentin Rongier, "ministre de la défense", descendu d’un cran avec brio pour pallier les nombreuses absences (Baily, Balerdi).

"Paris en bande désorganisée"

Du côté de la capitale, la défaite du PSG interroge à cinq jours de la réception du Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions, mardi (21h, sur RMC Sport). "Paris prend une claque à Marseille", titre Le Parisien en une, avant de traiter cette élimination avec un titre emprunté à un autre groupe de rap de Marseille (le collectif 13’Organisé): "Paris en bande désorganisée". Le journal s’attarde sur la performance de Sergio Ramos "entre ombre et lumière " et accorde la pire note à Fabian Ruiz (2,5, la meilleure pour Donnarumma 6).

"Trop puissants", titre L’Equipe en une, dans un clin d’œil au groupe de supporters de l’OM, MTP (Marseille trop puissant). Le journal aussi salue la grosse perf de Rongier: "défense d’entrer". Il estime aussi que l’heure est "grave" pour le PSG.