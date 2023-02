EN DIRECT - OM-PSG: le groupe de l'OM sans Nuno Tavares

Bonjour et bienvenue pour ce match en live

Enorme choc pour ce huitième de finale de Coupe de France entre le PSG et l'OM, actuellement premier et deuxième au classement de Ligue 1. Un match à élimination directe qui laissera des traces chez les deux rivaux, et notamment le PSG qui enchaîne ensuite avec un match face à Monaco, l'équipe en forme de Ligue 1, mais surtout la première manche de son affrontement face au Bayern Munich en 8e de finale de Ligue des champions (le 14 février à 21h, en direct sur RMC Sport).

Deux équipes qui se retrouveront, toujours au stade Vélodrome, en championnat le dimanche 26 février. Ce mercredi, ce sont aussi deux équipes un peu diminuées qui s'affrontent. Le PSG doit faire sans Mbappé, touché face à Montpellier (ni Renato Sanches et Nordi Mukiele). A l'OM, Nuno Tavares est absent.

La compo probable de l’OM: Lopez - Mbemba, Gigot, Kolasinac - Under, Rongier, Veretout, Clauss - Guendouzi, Malinovskyi - Sanchez.

Les compos officielles seront disponibles vers 20h.

Ce choc entre le PSG et l'OM sera aussi diffusé en clair, coup d'envoi à 21h10 sur France 3 et BeIN Sport. A suivre aussi en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport et à l'antenne de RMC. Le match sera suivi de l'After et du retour de la libre antenne de 0h30 à 1h30.