EN DIRECT - Nice-OL: suivez en live le match de clôture de la 3e journée de Ligue 1 NIC 20:45 27/08/2023 LYN

Ce dimanche à 20h45, le dernier match de la 3e journée de Ligue 1 se joue entre Nice et Lyon. À l'Allianz Riviera, les Niçois tenteront d'arracher leur premier succès de la saison, eux qui restent sur deux nuls (1-1 contre Lille et Lorient). De leur côté, les Gones connaissent une reprise très compliquée avec deux revers de suite contre Strasbourg (2-1) et Montpellier (1-4).