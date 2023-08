Mercato: l'OL officialise l’arrivée de l'international anglais Maitland-Niles

L’Olympique Lyonnais a officialisé ce lundi l'arrivée d’Ainsley Maitland-Niles. Le milieu de terrain anglais arrive libre après la fin de son contrat à Arsenal et a signé jusqu'en juin 2027 avec les Gones.

Et de quatre recrues à Lyon. Comme attendu depuis quelques jours, l’Olympique Lyonnais a bien bouclé l’arrivée d’Ainsley Maitland-Niles. Le club rhodanien a officialisé ce lundi le recrutement de l’international anglais de 25 ans. Libre depuis son départ d’Arsenal en fin de saison 2022-2023, le milieu aux cinq sélections avec les Three Lions a signé pour quatre ans chez les Gones et est devenu le quatrième renfort du mercato estival.

"Je suis très heureux de signer ici. Si on m’avait dit à l’âge de 6 ans que je serais un jour à l’Olympique Lyonnais, je n’aurais jamais pu l’imaginer, s'est enthousiasmé l'Anglais dans un communiqué publié sur le site du club français. Je devais absolument saisir cette opportunité."

Plusieurs retrouvailles pour Maitland-Niles

Après Clinton Mata, Skelly Alvero et Duje Caleta-Car, Ainsley Maitland-Niles constitue donc une nouvelle arrivée à moindre frais pour l'OL. Non-conservé par Arsenal, où il a été formé avant d'enchaîner les prêts, l'Anglais va chercher à relancer sa carrière en Ligue 1.

Après des expériences non-concluantes à la Roma et à Southampton, l'ancien espoir londonien va donc découvrir un quatrième pays en rejoignant la France.

A Lyon, Ainsley Maitland-Niles va retrouver plusieurs de ses anciens coéquipiers. Outre Alexandre Lacazette, l'Anglais va donc rejouer avec Duje Caleta-Car qu'il a connu chez les Saints et Jeff Reine-Adélaïde qu'il a croisé chez les jeunes d'Arsenal.

Maitland-Niles veut s'imposer dans l'axe

En plus de son expérience du haut-niveau, Ainsley Maitland-Niles va faire apporter un plus dans l'effectif rhodanien en pouvant dépanner à plusieurs postes. Souvent utilisé comme arrière droit ou comme milieu de terrain axial, il est capable de couvrir de très nombreuses positions mais n’est jamais entré dans les plans de Mikel Arteta chez les Gunners. A Lyon, Ainsley Maitland-Niles devrait chercher à s'installer comme milieu relayeur et l'a clairement fait savoir.

"Mon poste préféré? Milieu de terrain, a encore expliqué le nouveau joueur lyonnais. J’espère m’imposer à ce poste, mais je suis prêt à travailler n’importe où pour aider l’équipe."