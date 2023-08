Nice-OL: l'échauffement enfantin des remplaçants lyonnais provoque de nombreuses moqueries

Laurent Blanc, entraîneur de l’OL, a envoyé tous ses remplaçants sur le terrain pour effectuer des gestes très basiques à la mi-temps du match à Nice (0-0), dimanche. Ce qui a provoqué de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux.

Au cœur d’une soirée à l’ennui mortel, une séquence a bien fait grincer les dents de quelques supporters de l’OL. Laurent Blanc et son staff ont ainsi envoyé tous les remplaçants sur le terrain à la mi-temps du match à Nice (0-0, 3e journée de Ligue 1). Si la décision n’a rien de très surprenant, la teneur de l'exercice demandé pour chauffer les corps a davantage interpellé. Répartis en duo, les joueurs se sont lancés dans un exercice d’une simplicité enfantine: remettre du pied le ballon lancé à la main par leur équipier.

"On fait ça à l’école de foot"

Ces remises du plat du pied ont provoqué une certaine incrédulité sur le plateau du diffuseur du match, Amazon Prime Vidéo. "C’est assez surprenant de voir ça, a déclaré Edouard Cissé, ancien joueur de Paris, Marseille ou Rennes désormais consultant sur la chaîne. On fait ça à l’école de foot ou à la reprise pour travailler un peu la sensibilité technique et tactique. C’est un petit message envoyé… à qui veut."

La scène a inévitablement provoqué son lot de moqueries sur les réseaux sociaux où beaucoup ont comparé cet échauffement à celui d’une équipe de poussins ou de U9. Sur le terrain de l’Allianz Riviera, cet entraînement collectif des huit remplaçants n’a pas vraiment été suivi d’effet puisque Laurent Blanc n’a effectué aucun changement à la pause. Il s’est même contenté de faire seulement trois remplacements en seconde période (sur les cinq autorisés) avec les entrées de Tino Kadewere (71e à la place d’Amin Sarr), de Skelly Alvero (71e à la place d’Ainsley Maitland-Niles) et de Mohamed El Arouch (89e à la place de Rayan Cherki).

Après la débâcle face à Montpellier (1-4) la semaine dernière, l’entraîneur avait déploré de devoir s’appuyer sur des joueurs qui n’ont pas "encore atteint le très haut niveau". Après deux défaites à Strasbourg (2-1), puis face à Montpellier (1-4), l’OL a finalement engrangé son premier point de la saison à Nice. Ce qui a soulagé le technicien. "On était venu pour prendre des points et on en a pris un il faut savoir s’en contenter, a-t-il confié. Certes il y a des choses à analyser mais bon. Je pense que souvent je dis que mon équipe ne défend pas bien, ne sait pas défendre, ne veut pas défendre, je pense qu’aujourd’hui elle a prouvé qu’elle pouvait défendre. Donc c’est un bon enseignement pour la suite."