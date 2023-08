Nice-OL: le tweet (ironique?) de Jean-Michel Aulas après la piètre performance des Gones

Tenu en échec par Nice (0-0) lors de la 3e journée de Ligue 1, l'OL a pris son premier point de la saison, mais peine toujours. "Un bon point" salué par Jean-Michel Aulas, qui a posté un message énigmatique sur les réseaux sociaux.

L'OL ne rassure pas. Après deux défaites inaugurales contre Strasbourg (1-2) et Montpellier (1-4), les Gones ont pris leur premier point de la saison sur la pelouse de Nice (0-0) au bout de l'ennui ce dimanche, en clôture de la 3e journée. À l'Allianz Riviera, les joueurs de Laurent Blanc n'ont rien montré, si ce n'est défendre devant les buts de Rémy Riou.

Désormais en retrait, Jean-Michel Aulas n'a rien manqué de cette rencontre. L'ancien président a salué le "bon point" pris par son ancien club. "Merci à Santiago (Cucci, le nouveau président, ndlr) et Sonny (Anderson, conseiller football d'OL Groupe) d’avoir accompagné notre OL qui était en difficulté et d’avoir créer les conditions du courage et la volonté nécessaire à ce match nul pour relancer Laurent (Blanc) et son groupe! Merci allez l’OL." Un message ironique pour attaquer John Textor? La question peut se poser au regard de la récente activité de l'ancien président sur le réseau social (il avait dénoncé un piratage après un tweet critiquant Textor suite à la débâcle à Montpellier).

Réception de Paris avant la trêve

Privés d'Alexandre Lacazette, Anthony Lopes ou encore Dejan Lovren, les Lyonnais ont été inoffensifs face aux Aiglons, à l'image d'Amin Sarr, totalement transparent. "Ce soir (dimanche), le bon point, c'est pour Lyon, a rappelé Laurent Blanc en conférence de presse. Rien de plus. On était venu pour prendre des points, on en a pris un. Parfois j'entends que mon équipe ne veut pas défendre ou ne sait pas défendre. Ce soir, mon équipe a prouvé qu'elle savait défendre. Certains diront que c'est peu. Il faut savoir s'en contenter. Nice a eu une possession supérieure mais la domination a été stérile. Cela a été un match difficile, pas tellement sexy, je le reconnais. Il est utile de faire ce résultat pour débuter notre saison. Mais on sait contre qui on va jouer la semaine prochaine."

Si le clean sheet, le premier de la saison y compris en préparation, est un motif d'espoirs, il faudra montrer beaucoup plus pour se faire pardonner auprès des supporters. Surtout qu'un PSG lancé arrive dimanche prochain au Groupama Stadium. "Je ne sais pas si il y a une bonne semaine ou une bonne période pour affronter le Paris SG. Je ne pense pas qu'on aura la possibilité de retrouver nos blessés d'ici-là. Mais on aura peut-être une bonne surprise pour le mercato." Les supporters lyonnais n'attendent que ça.